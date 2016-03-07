بالفيديو رسالة شديدة اللهجة على الهواء من الشيخ مبروك عطية يوجها الى الفنان عادل امام على الهواء ” خليك فى كارك وابعد عنى ” …والسبب تابع التفاصيل ؟

مبروك عطية ، بعد الهجوم الذى قام به الفنان عادل امام من خلال التصريحات التى قام بها والتعليق على اداء واسلوب الشيخ مبروك عطية مقدم برنامج الموعظة والذى يذاع على فضائية دريم والذى قام الفنان الكبير عادل امام بتقليده باسلوبه الساخر والذى لاقى هذه التعليق والتقليد من عادل امام استحسان عدد كبير من عشاق ومتابعى عادل امام ولكن الامر اختلاف بشكل كبير لانه اغضب الشيخ مبروك عطية ، والذى علق فى اولى حلقاته بعد هذه التصريحات انه قام بتوجيه رسالةالى الفنان عادل امام على الهواء .وقال فى الرسالة ان الفنان عادل امام شخصية فنية كبيرة وانه موهب ولكن لا اريده يتحدث عنى او فى الدين واقول له اركم على جنب وخليك فى كارك يا بيضة وابعد عنى .

كما علق من خلال حلقته الجديدة على فضائية قناة دريم من خلال برنامجه الموعظة الحسنة ان الفنان عادل امام قام بتقليدى وتحتاتى له ولكن ووجه له رسالة مش عازك تسخر منى يا استاذ عادل ولا انا اسخر منك وبلاش تتكلم عنى علشان مش اقولك كلمة تسى لك عشان ميصحش كده واطلب منك انت ايضا هكذا.

شبكةعيونالإخبارية

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