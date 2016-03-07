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محمد بن زايد يستقبل رئيس الاتحاد البرلماني الدولي

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محمد بن زايد يستقبل رئيس الاتحاد البرلماني الدولي محمد بن زايد يستقبل رئيس الاتحاد البرلماني الدولي

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم بقصر البحر  معالي صابر حسين شودري رئيس الاتحاد البرلماني الدولي ترافقه معالي الدكتورة أمل عبدالله القبيسي رئيسة المجلس الوطني الاتحادي والذي يزور البلاد حاليا .   ورحب سموه برئيس الاتحاد البرلماني الدولي وبحث معه مجالات التعاون بين دولة الإمارات العربية المتحدة والبرلمان الدولي في القضايا ذات الاهتمام المشترك خاصة فيما يتعلق بالمجالات الإنسانية والأمن والسلام والتنمية لدول وشعوب العالم واهم القضايا الإقليمية والدولية.

وتبادل الجانبان اهم الأفكار والبرامج المعنية في تطوير أليات العمل البرلماني الدولي ودوره في معالجة القضايا السياسية والاجتماعية والإنسانية التي تهم البشرية.

حضر اللقاء سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل الحاكم في المنطقة الشرقية وسمو الشيخ سيف بن محمد آل نهيان وسمو الشيخ سرور بن محمد آل نهيان وسمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي وسمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا للرعاية الإنسانية وذوي الإحتياجات الخاصة ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير الثقافة وتنمية المعرفة وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين.

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