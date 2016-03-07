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بناء مدرسة عائمة في نيجيريا

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بناء مدرسة عائمة في نيجيريا بناء مدرسة عائمة في نيجيريا

المدرسة العائمة – أرشيفية

 

صمم مهندسون مدرسة عائمة في بحيرة لاجوس النيجيرية بقرية ماكوكو، وذلك لمنح أبناء تلك المنطقة حقهم في التعليم، بعد ظروف ظروف مأساوية تعرضوا لها.

وصُممت المدرسة على شكل هرمي يوضع على براميل، لكي يسهل نقله من مكان لآخر، ويتم تغذيته بالطاقة الشمسية والاستفادة من مياه الأمطار لزراعة أماكن خضراء، فيما يشمل المبنى ملعب للأطفال وصفوف تتسع لأكثر من 100 طالب.

وأبدى شامدي نوح، مدير المدرسة، سعادته بافتتاح المشروع في نوفمبر الماضي، بعد أن تم الإعلان عن تدشينه رسميًا في عام 2012، ويدرس فيه حاليًا 47 طالبًا.

وأضاف أن المدرسة العائمة تقدم تعليما مجانيا، لكنها تقبل التبرعات من المانحين، وتعتبر امتدادا للمدرسة الوحيدة للناطقين بالإنجليزية في ماكوكو، والتي يبلغ سكانها نحو 100 ألف نسمة.

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