مصرع 6 أشخاص في حريق بولاية جورجيا الأمريكية

لقي 6 أشخاص حتفهم في حريق نزل عائلي في ولاية جورجيا جنوب شرق الولايات المتحدة. وأوضحت السلطات أنه من المبكر تحديد أسباب الحريق.

وقال رجال الإطفاء لشبكة التلفزيون المحلية “دبليو بي اس-تي في”، بحسب ما نقلت CNN، إن كل الضحايا بالغون وبينهم امرأة واحدة على الأقل.

وأوضح رجال الإنقاذ أن النيران كانت مشتعلة في كل المبنى عند وصولهم إلى المكان في شمال غرب أتلانتا فجر الاثنين.

ونظرا للأضرار الجسيمة، من الصعب تحديد العدد الدقيق للضحايا، كما قال رجال الإطفاء الذين أوضحوا أنهم يواصلون تفتيش المكان بحثا عن ضحايا آخرين محتملين.

وسقف المبنى، الذي يقيم فيه أشخاص خرجوا مؤخرا من السجن أو من مراكز إعادة التأهيل، مهدد بالانهيار مما يجعل عمليات البحث أصعب.