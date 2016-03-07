بقال يقتل طفلة بعد محاولته التحرش بها بإحدى قرى سمالوط

تمكنت أجهزة الأمن بالمنيا ، من فك لغز مصرع طفلة تبلغ 5 سنوات عثر علي جثتها ملقاة بجوار احد المنازل بعزبة هارون ببني سمرج بسمالوط ، تم نقل الجثة للمستشفى ، وتحرر محضر بالواقعه ، وتولت النيابه التحقيق .

> وتلقي اللواء رضا طبلية مدير امن المنيا ، إخطارا من العميد عبد الفتاح الشحات رئيس مباحث المديرية ، بورود بلاغ للمقدم محمود الحلواني نائب مأمور مركز سمالوط ، من حجاز ي ابراهيم عم الطفلة ناريمان م ا 5سنوات بإختفاءها من حفل زفاف احد اقاربهم ثم العثور علي جثة الفتاة في اليوم الثاني داخل جوال امام منزل احد اهالي العزبة ونظرا لما تمثله تلك الجريمة من خطورة علي الأمن.

وتم تشكل فريق بحث جنائي بقيادة اللواء محمود عفيفي مدير البحث الجنائى بالمديرية ، ومعاونة العميد هشام بشر بإدارة البحث الجنائي والرائد محمود الجبالي معاون اول مباحث سمالوط والرائد محمود الجبالي والنقيب حازم الحيني وبالتنسيق مع العميد علاء الجاحر رئيس فرع الامن العام ، توصلت جهود الفريق الي ان مرتكب الواقعة هو حمادة . س . ت 37سنة بقال ومقيم بذات الناحية ، حيث قامت الفتاة بالتوجه لمحل البقالة الخاص به لشراء حلوي فقام بادخالها الي المحل وحاول التحرش بها جنسيا.

فقامت الفتاة بالصراخ فخشي افتضاح امره فقام بخنقها بالايشارب الخاص بها حتي لفظت انفاسها الاخيرة قام الجاني بوضع الفتاة بجوال والاتصال باهلها من تليفون مجهول وابلغهم بفض حفل الزفاف والبقاء في منازلهم مقابل إعادة ابنتهم اليهم ، وقام بوضع الفتاة في جوال والقاها امام منزله في الفجر تم ضبط المتهم وبمواجهته إعترف تفصيليا بالواقعة