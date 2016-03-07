الوحدات الكردية السورية تتهم تركيا بقصف قواتها في حلب

قال المسؤول بوحدات حماية الشعب الكردية السورية ريدور خليل اليوم الاثنين “إن المدفعية التركية قصفت مقاتلي الوحدات في محافظة حلب الشمالية”.

وأضاف خليل حسب موقع «رويترز»، ” أن القصف استهدف مدينة تل رفعت وأصاب عدداً من عناصر وحدات حماية الشعب”.

وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن تركيا قصفت الوحدات في نفس المنطقة الشهر الماضي.

وتشعر أنقرة بالقلق من زيادة نفوذ الأكراد في شمال سوريا منذ أن بدأت الحرب في هذا البلد عام 2011.

وتسيطر وحدات حماية الشعب الكردية على كل الحدود الشمالية لسوريا مع تركيا تقريبا وتمثل حليفاً مقرباً للولايات المتحدة في الحملة ضد تنظيم داعش في سوريا.