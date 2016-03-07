تأجيل محاكمة "مرسى" و10 آخرين بـ"التخابر مع قطر" للغد لمرافعة الدفاع

أجلت الدائرة 11 إرهاب برئاسة المستشار محمد شرين فهمى، وعضوية المستشارين حسن السايس، وأبو النصر عثمان، وسكرتارية حمدى الشناوى، نظر محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسى، و10 متهمين آخرين فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"التخابر مع قطر"، لجلسة الغد الثلاثاء، لاستكمال مرافعة دفاع المتهم السابع "أحمد إسماعيل ثابت".

كما أمرت المحكمة بتحديد جلسة 10 مارس لسماع مرافعة دفاع المتهم الخامس، وطلب النيابة العامة استدعاء العميد وائل نديم، كما أمرت بإحالة المحامى محمد عبد الفتاح محامى المتهم الرابع للتأديب لتغيبه بجلسة اليوم، مع استمرار حبس المتهمين.

وكانت النيابة قد أسندت إلى الرئيس الأسبق محمد مرسى وبقية المتهمين ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدولة، واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية، والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربى والسياسى والدبلوماسى والاقتصادى.

- محامى المتهم السابع بـ"التخابر مع قطر" يدفع بجهل موكله عمل قناة الجزيرة لقطر