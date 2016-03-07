وزير الإسكان يتفق مع الشركة الصينية على بدء العمل بالعاصمة الإدارية أول أبريل

أجرى الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والوفد المرافق له، فى أول يوم عمل له خلال زيارته للعاصمة الصينية بكين، أربعة لقاءات مع كبار مسئولى شركة "CSCEC"، وبنك "Exim Bank"، وبنك "ICBC"، للتباحث حول الشروط التمويلية للمشروعات الصينية فى مصر ، وشركة"CREC".

وقال وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية فى بيان اليوم تم الاتفاق مع رئيس ومسئولى شركة "CSCEC"، التى تم توقيع عقود معها بشأن إنشاء 12 مبنى للوزارات، ومبنيى مجلس الوزراء، والبرلمان، وقاعة المؤتمرات الكبرى، وأرض المعارض، على أن تبدأ الشركة فى أول إبريل المقبل أعمال تجهيز الموقع، والحفر، مشيرًا إلى أن مسئولى الشركة سينتهون من رسومات جميع المبانى، وتكاليفها، خلال 3 أشهر، وسيتم التنفيذ بعدها على الفور.

وأضاف الوزير: تم أيضًا مناقشة مشروع حى المال والأعمال مع مسئولى الشركة، الذين سيعرضون علينا الدراسات الأولية للمشروع خلال الزيارة، كما سيقوم الوفد المصرى بزيارة حى المال والأعمال الذى نفذته الشركة بمدينة شنغهاى، مشيرًا إلى أنه والوفد المرافق له عقدوا اجتماعًا مع رئيس ومسئولى بنك "ICBC"، الذى من المفترض أن يوفر القرض الخاص بالمشروعات التى ستنفذها شركة "CSCEC"، حيث تم الاتفاق على مناقشة دراسات الجدوى التى أعددناها، غدًا، وإنهاء إجراءات القرض خلال 3 أشهر، بالتوازى مع إنهاء رسومات المبانى المختلفة، وسيحضر جلسة المفاوضات غدا كل من المستشار المالى والقانونى للشركة المقرر إنشاؤها بشأن العاصمة الإدارية الجديدة، بين كل من وزارتى الدفاع والإسكان.

وأوضح وزير الإسكان أنه عقد اجتماع مع رئيس ومسئولى بنك "Exim Bank"، حيث تمت مناقشة تفاصيل القرض الميسر، الذى سيوفره البنك، لتنفيذ عدد من مشروعات الصرف الصحى بمصر، خاصة بصعيد مصر، وتم الاتفاق على إنهاء دراسات الجدوى، وإرسالها فى أسرع وقت.

واختتم الوزير والوفد المرافق له لقاءاته اليوم باجتماع مع مسئولى شركة "CREC"، التى سبق توقيع مذكرة تفاهم معها بشأن تنفيذ المدينة الرياضية، وسيتم عرض التصميمات الخاصة بالمدينة، خلال الزيارة، مؤكدًا أنه نقل لجميع المسئولين الصينيين خلال لقاءاته معهم، اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسى بهذه المشروعات، وتأكيده على أن يبدأ التنفيذ على أرض الواقع بأسرع وقت ممكن، وبتوقيتات زمنية محددة للتنفيذ.

بالصور ..وزير الإسكان يلتقى مسئولى شركة "CSCEC" فى أول لقاءاته بالصين