رئيس قسم القلب بقصر العينى: الفول يقلل الوفيات فى مصر بنسبة 37%

قال الدكتور حسام قنديل، رئيس قسم أمراض القلب بكلية طب قصر العينى جامعة القاهرة، لـ"اليوم السابع" إن أمراض القلب خاصة تصلب الشرايين هى السبب الرئيسى لزيادة عدد الوفيات فى مصر والعالم كاشفا عن أن الأبحاث الجديدة توصلت إلى أن الفول من أكثر الأطعمة التى تقلل الوفيات بنسبة 37% خاصة مع تناوله بزيت الزيتون وطبق السلاطة المتنوع.

جاء ذلك على هامش مؤتمر طبى جمع اليوم ولأول مرة كبار أطباء قسم أمراض القلب والباطنة وقسم رعاية الحالات الحرجة فى كليتى الطب بجامعتى القاهرة وعين شمس لينقلوا خبراتهم إلى صغار الأطباء.

وأوضح الدكتور حسام قنديل، أن هذا اللقاء هو الأول بين أكبر جامعتين للطب فى مصر "قصر العينى وعين شمس"، مشيرا إلى أن البعض فى مصر يظن أن تخصص القلب قاصر على جهاز القلب ولا يعرفون أن هناك عوامل مساعدة بجانبه يعانى منها المريض ويعد علاجها الخطوة الأولى لعلاج القلب.

وأضاف رئيس قسم أمراض القلب بكلية طب قصر العينى: يأتى المريض إلى عيادة طبيب القلب وهو يعانى من مشكلة فى القلب بالفعل كما يعانى أيضا من السكر أو الكبد، الجهاز الهضمى، وإذا لم يكن الطبيب على دراية كاملة بكل التفاصيل يجد صعوبة علاج المريض ولذا نحاول من خلال هذا المؤتمر تعريف الأطباء بتفاصيل العلاقة بين القلب وأجهزة الجسم الأخرى.

وتابع قنديل: القلب من أكثر أجهزة الجسم التى تعمل بمجهود كبير ويعد النوم هو الوسيلة الوحيدة لراحته حيث تقل النبضات وهناك عادات خاطئة تضاعف المجهود على القلب وتجعلنا نعانى من مشاكله فى وقت مبكر من العمر أبرزها قلة النوم وتناول الطعام الدسم قبل النوم مباشرة، ولحل المشكلة علينا العودة للطعام الطبيعى الذى ينتج بدون منتجات مصنعه أو إضافات خارجية.

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