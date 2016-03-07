ريجيم التمر واللبن.. تعرف عليه ونفذ شروطه وخد بالك من مخاطره

ريجيم التمر واللبن

ريجيم التمر واللبن من الأنظمة الغذائية التى يتبعها البعض وتساعد بالفعل فى إنقاص الوزن سريعا، رغم أن التمر يلعب دورا فى زيادة الوزن وبالتالى وصفه ضمن ريجيم لإنقاص الوزن أمر جديد، والتمر مهم لغنى عناصره التى تمد الجسم بالطاقة والشعور بالشبع، لذا يعتبره الكثيرون ريجيما لا يعتمد على الجوع والعذاب.>وأوضح الدكتور أحمد صدقى - استشارى التغذية - أن هذا النوع من الريجيم يمد الجسم بعناصر التمر المفيدة، وسعراته الحرارية العالية، لذا لا يؤثر بشدة على طاقة الجسم، كما يعد اللبن من المصادر الأساسية للكالسيوم، والكثير من الفيتامينات.

وأشار الدكتور أحمد صدقى إلى أن هذا النظام يشمل فى وجبة الإفطار 7 تمرات وكوب من اللبن، وكذلك وجبة العشاء، وفى الغذاء يكتفى البعض أيضا بالتمر واللبن أو الزبادى ولكن هذا غير مستحب لأن اعتياد الجسم على نوع واحد من الطعام خلال اليوم أو فى فترة معينة غير صحى على الإطلاق.

مشكلات ريجيم التمر واللبن وطرق تعويض الفاقد

>وأكد استشارى التغذية ضرورة التوازن فى هذا الريجيم النافع، حتى لا ينقلب إلى الضد ويصبح ضارا، لأن الاعتماد على التمر واللبن فقط طوال اليوم أو الأسبوع ضار جدا للجسم، حيث يسبب نقصا حادا فى عناصر دون غيرها، كالأملاح والنشويات والبروتين على سبيل المثال.

ونصح الدكتور أحمد صدقى باحتواء الإفطار على 7 تمرات وكوب لبن أو زبادى، على أن يكون الغذاء متكامل العناصر من نشويات وبروتين وغيرهما كأن يكون مثلا ربع فرخة أو قطعة سمك مشوى أو لحمة مشوية، مع طبق سلطة، ونصف رغيف بلدى أو رغيفين توست أسمر، وخضار سوتيه، ويجب تناول الفاكهة بين الوجبات بواقع ثمرة واحدة، وادخار واحدة لوجبة العشاء مع قطعة جبن، أو زبادى خالى الدسم.

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