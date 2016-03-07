مش بس للسلطة.. البروكلى يحميك من الكبد الدهنى والسرطان

كشفت دراسة علمية - أشرف عليها باحثون أمريكيون - عن أن فائدة البروكلى أكثر من مجرد إعطاء اللون للسلطة، حيث يمنع تراكم الدهون حول الكبد ويحميه من الإصابة بالسرطان.

وأوضح الباحثون من جامعة إلينوى - عبر الدراسة التى نشرت نتائجها مؤخراً مجلة التغذية - أن إضافة البروكلى للنظام الغذائى قد يساعد فى منع تطور الكبد الدهنى أو مرض الكبد الدهنى غير الكحولى (NAFLD) التى يمكن أن تتسبب فى حدوث خلل فى الكبد وتؤدى إلى سرطان الكبد(HCC) .

وأظهرت الدراسات السابقة أن تناول الخضراوات من 3 : 5 مرات فى الأسبوع يقلل خطر الإصابة بأنواع عديدة من السرطان مثل سرطان الثدى والبروستاتا، والقولون.

وأشارت الدكتورة إليزابيث جيفرى - أستاذة التغذية فى جامعة إلينوى - إلى أن البروكلى يمكن أن يحمى ضد عدد من أنواع السرطان المختلفة، لافتةً إلى أن البدانة تعزز خطر الإصابة بسرطان الكبد خاصة بالنسبة للرجال.

وأضافت جيفرى أن معظم الأمريكيين يتناولون غذاء غنياً بالدهون المشبعة والسكريات، والتى يتم تخزينها فى الكبد ويمكن تحويلها إلى دهون فى الجسم، لافتةً إلى أن تناول نسبة عالية من الدهون والسكر، يمكن أن تؤدى إلى أمراض مثل تليف الكبد وسرطان الكبد.

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