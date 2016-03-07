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تأجيل محاكمة «مرسي» و10 أخرين في التخابر مع قطر لجلسة غدًا وإحالة محامي للتأديب

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تأجيل محاكمة «مرسي» و10 أخرين في التخابر مع قطر لجلسة غدًا وإحالة محامي للتأديب تأجيل محاكمة «مرسي» و10 أخرين في التخابر مع قطر لجلسة غدًا وإحالة محامي للتأديب

محاكمة مرسي

أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة جلسة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و10 أخرين من جماعة الإخوان الإرهابية بتهمة التخابر وتسريب وثائق ومستندات صادرة عن أجهزة الدولة السيادية وافشائها إلى قطر، إلى جلسة غدًا الثلاثاء لاستكمال مرافعة الدفاع عن المتهم السابع ولجلسة 10 مارس لمرافعة الدفاع عن المتهم الخامس.

ولطلب الدفاع الحاضر عن المتهم السادس إعادة سماع أقوال الشاهد الأول  ولطلب النيابة العامة بإعادة سماع أقوال اللواء وائل نديم، ولإحالة المحامي محمد عبد الفتاح للمحاكمة التأديبية بسبب تقاعسه عن الحضور.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد فهمي وعضوية المستشارين أبو النصر عثمان وحسن السايس، وحضور ضياء عابد رئيس نيابة أمن الدولة العليا وسكرتارية جلسة أيمن محمود وحمدي الشناوي.

وكانت النيابة قد اسندت إلى الرئيس الأسبق محمد مرسي وبقية المتهمين ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدولة واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية والتخابرمعها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي.

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