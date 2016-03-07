إليك أجمل إطلالات السجادة الحمراء لهذا الموسم

انتهى موسم السجادة الحمراء لعام 2016 بعد أن شاهدنا خلاله إطلالات رائعة لنجمات هوليوود اللواتي لم يوفرن جهداً ليكّن الأجمل، وقد قررنا أن نخصص هذه المساحة لنستعرض أجمل الإطلالات وأكثرها أناقة خلال الأشهر الماضية.

أقيم حفل Grammy Awards في بداية هذا العام، وعلى الرغم من حضور العديد من النجمات، إلا أننا لم نجد خلاله من يمكن أن نقول أنها الأجمل فيما عدا المغنية الشابة ايل غولدينغ Ellie Goulding التي ظهرت بفستان وردي مع تفاصيل رائعة على الظهر.

وأقيم بعده حفل Golden Globes، وذلك بحضور أشهر نجمات السينما، ومن هذا الحفل أصبحنا نرى تألق النجمات بأجمل الإطلالات، فلا يمكن أن ننسى إطلالة أوليفيا وايلد Olivia Wilde البراقة أو الفستان الشبابي الجميل الذي اختارته زندايا Zendaya لإطلالتها على السجادة الحمراء.

وفي حفل SAG Awards بهرتنا إطلالات المرشحات الجدد على الساحة، حيث ارتدت اليسيا فيكاندر Alicia Vikander فستاناً ذهبياً براقاً ورائعاً من لويس فويتون LV، وتألقت بري لارسون Brie Larson بتصميم عصري وجريء من فرساتشيVersace.

وكالعادة من كل عام، يأتي حفل الأوسكار ليرينا أجمل الإطلالات التي نتوق لرؤيتها طوال العام، وفي حفل هذا العام وجدنا العديد من الفساتين الرائعة التي ستبقى حديث الناس حتى في السنوات المقبلة، منها: إطلالة ليدي غاغا Lady Gaga التي كانت الأجمل بفستانها الأبيض المميز من تصميم صديقها المفضل براندون ماكسويل Brandon Maxwell، وشارليز ثيرون Charlize Theron التي كانت نجمة الحفل بإطلالة حمراء ساحرة ومجوهرات لافتة وأنيقة، ولا يمكن أن ننسى إطلالة ريتشل ماكآدامزRachel McAdams بالفستان الأخضر الزمردي الأنيق على السجادة الحمراء.

شاهدي هذه الإطلالات وأكثر في الصور أعلاه واختاري معنا الأجمل بينها .