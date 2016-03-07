أوسكار 2016 : أفخم المجوهرات تزيّن إطلالات النجمات

شاهدنا الكثير من الأزياء الرائعة ومن التصاميم المميزة في حفل الأوسكار لعام 2016 وقد تألقت بها النجمات على السجادة الحمراء، لكن طبعاً لا تكتمل الاطلالات مهما كانت جميلة من دون المجموهرات التي تُضيف البريق والفخامة المطلوبة لحفل بمستوى الأوسكار.

مجموعة فان كليف اند اربلز ببريق الماس الساحر!

وهذا العام شاهدنا تصاميم مجوهرات مُبهرة تزيّنت بها النجمات وقد اخترنها من أرقى الدور العالمية، التي تُقرضهنّ ايّاها للحفل وتستعيده فور انتهائه، وذلك ان قمية هذه المجوهرات تبلغ ملايين الدولارات.

ومن أجمل التصاميم التي رأيناها هذا العام كان العقد الذي اختارته "نعومي واتس" Naomi Watts من "بولغاري" Bulgari. كما أحببنا العقد الطويل والأقراط والخواتم الذين تزيّنت بهم "تشارليز ثيرون" Charlize Theron واختارتهم من دار "هاري وينستون" Harry Winston.

وقد أضافت المجوهرات التي اختارتها "ليدي غاغا" Lady Gaga من "لورين شوارتز" Lorrain Schwartz بريقً مذهلاً على اطلالتها المميزة باللون الأبيض.

ومن نفس الدر اختارت النجمة "صوفيا فيرغارا" Sofia Vergara أقراطها التي تناسبت بشكل كبير مع فستانها.

والممثلة الشابة التي فازت بجائزة الأوسكار "اليشيا فيكاندر" Alicia Vikander اختارت فستانها الأصفر كما أقراطها الماسية من دار "لويس فويتون" Louis Vuitton.

أما النجمة "جوليان مور" Julianne Moore فقد أكملت اطلالتها الراقية بالأسود من "شانيل" Chanel بمجوهرات مميزة من "شوبارد" Chopard.

بينما النجمة "كات بلانشيت" Cate Blanchett فقد زيّنت فستانها الأزرق من "ارماني بريفه" Armani Prive بمجوهرات من "تيفاني اند كو" Tiffany&Co.

بهذه المجموهرات المُذهلة أكملت النجمات اطلالاتهم الرائعة في حفل الأوسكار، وتألّقن بأجمل حُلّة على السجادة الحمراء.

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