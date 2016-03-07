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محافظ بنى سويف يتفقد محطتى الصرف الصحى بقريتى بنى عفان وبنى بخيت

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محافظ بنى سويف يتفقد محطتى الصرف الصحى بقريتى بنى عفان وبنى بخيت محافظ بنى سويف يتفقد محطتى الصرف الصحى بقريتى بنى عفان وبنى بخيت
تفقد، اليوم الاثنين، المهندس شريف محمد حبيب محافظ بنى سويف، محطة الرفع الرئيسية لمشروع الصرف الصحى بقرية بنى عفان، والمحطة الفرعية ببنى بخيت، مركز بنى سويف، بحضور المهندس محمود السمرى رئيس الجهاز التنفيذى لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى، والمهندس محمد سعيد نشأت رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمحافظة، للاطمئنان على جاهزية المحطة لدخولها الخدمة تمهيدا لافتتاحها فى العيد القومى للمحافظة.

واستمع المحافظ لعرض موجزعن موقف مشروع الصرف الصحى بقرية بنى عفان بطاقة (320 لتر/ ثانية) ويخدم 40 ألف نسمة بالقرية، وتصب فى محطة المعالجة بقرية تزمنت الغربية، ثم تفقد مكونات المحطة التى تتضمن عنبر التشغيل، وغرفة المحول، ومولد الكهرباء الاحتياطى لتشغيله، فى حال انقطاع التيار الكهربائى.

كما تفقد محطة الصرف الصحى بقرية بنى بخيت بطاقة ( 63/لتر/ثانية) وتخدم 23 ألف نسمة وتصب فى محطة بنى عفان، و طالب المحافظ الهيئة القومية لمياه الشرب "المنفذة للمشروعين" بالتنسيق مع شركة المياه، بسرعة إنهاء الإجراءات الخاصة بتسليم المحطتين لدخولهما الخدمة، وكلف المحافظ رئيس المدينة بتكثيف أعمال النظافة، ورفع مخلفات أعمال الصرف بالقرية، خاصة على جانبى إحدى الترع.

وعلى هامش الزيارة وفى استجابة لشكوى عدد من أهالى القرية من عدم تواجد طبيب بالوحدة الصحية فى قرية بنى بخيت، توجه المحافظ للوحدة للاطمئنان على سير العمل، وكلف وكيل وزارة الصحة الدكتور جمال الجوهرى بضرورة المتابعة الميدانية، للتأكد من تواجد الأطباء بالوحدات الصحية، أثناء أوقات العمل الرسمية.

محافظ-بنى-سويف-يتفقد-محطتى-الصرف-الصحى-بقريتى-بنى-عفان-وبنى-بخيت-(1)

محافظ-بنى-سويف-يتفقد-محطتى-الصرف-الصحى-بقريتى-بنى-عفان-وبنى-بخيت-(2)

محافظ-بنى-سويف-يتفقد-محطتى-الصرف-الصحى-بقريتى-بنى-عفان-وبنى-بخيت-(3)

محافظ-بنى-سويف-يتفقد-محطتى-الصرف-الصحى-بقريتى-بنى-عفان-وبنى-بخيت-(4)

محافظ-بنى-سويف-يتفقد-محطتى-الصرف-الصحى-بقريتى-بنى-عفان-وبنى-بخيت-(5)

محافظ-بنى-سويف-يتفقد-محطتى-الصرف-الصحى-بقريتى-بنى-عفان-وبنى-بخيت-(6)

محافظ-بنى-سويف-يتفقد-محطتى-الصرف-الصحى-بقريتى-بنى-عفان-وبنى-بخيت-(7)

محافظ-بنى-سويف-يتفقد-محطتى-الصرف-الصحى-بقريتى-بنى-عفان-وبنى-بخيت-(8)

محافظ-بنى-سويف-يتفقد-محطتى-الصرف-الصحى-بقريتى-بنى-عفان-وبنى-بخيت-(9)

محافظ-بنى-سويف-يتفقد-محطتى-الصرف-الصحى-بقريتى-بنى-عفان-وبنى-بخيت-(10)

محافظ-بنى-سويف-يتفقد-محطتى-الصرف-الصحى-بقريتى-بنى-عفان-وبنى-بخيت-(11)

محافظ-بنى-سويف-يتفقد-محطتى-الصرف-الصحى-بقريتى-بنى-عفان-وبنى-بخيت-(12)

محافظ-بنى-سويف-يتفقد-محطتى-الصرف-الصحى-بقريتى-بنى-عفان-وبنى-بخيت-(13)

محافظ-بنى-سويف-يتفقد-محطتى-الصرف-الصحى-بقريتى-بنى-عفان-وبنى-بخيت-(14)

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