بالصور.. تعويم سفينة الصب البنمية بعد تخفيف حمولاتها لإصلاحات بمنطقة البلاح

أكد مصدر مسئول أن هيئه قناة السوبس نجحت فى تعويم سفينة الصب البنمية الجانحة NEW KATERINA بالكيلو متر 69 ترقيم قناة، بعد الانتهاء من عملية الإنقاذ وتخفيف الحمولة التى قام بها رجال هيئة قناة السويس بمصاحبة إحدى الروافع الضخمة.

وشاركت الرافعة الضخمة فى نقل الشحنة من خلال حاملات الأتربة التابعة لهيئة قناة السويس على مدار 24 ساعة تحت إشراف المهندس جمال خالد عيد مدير إدارة الترسانات، والمهندس أحمد شوقى مصطفى مدير إدارة التحركات والمهندس سيد أبو الفتوح نائب مدير إدارة الترسانات والمشرف على أعمال الإنقاذ و القطر خلال أعمال المناورات.

وأكد المصدر أن السفينه بدأت منذ قليل التحرك فى طريقها للرباط بمنطقه البلاح بعد قطرها بمصاحبه القاطرة عزت عادل لاستكمال اعمال الصيانه و انتظام اعمال مرور السفن يشكل طبيعي في القناة الجديده و القديمة .

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