أخبار عاجلة

تعزيز الخدمات الأمنية بالإسكندرية لتأمين احتفالات "أحد السعف" -
8 الصبح - محافظ الشرقية يكشف إستعدادات المحافظة لتوريد القمح من المزارعين -
8 الصبح - محافظ الشرقية يتحدث عن خطة تطوير المنظومة الصحية والمستشفيات الكبرى بالمحافظة -
8 الصبح - وزير الشرقية يتحدث عن الصرف الصحي والمحليات والتعدي على الأراضي بمحافظة الشرقية -
الإفراط في المسكنات يزيد من خطر الإصابة بالسكتات القلبية -
البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 12.75 مليار جنيه -
حملات مرورية بمحاور القاهرة والجيزة لرصد المخالفات -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
واشنطن: لا نخشى من رد انتقامي روسي بعد الضربة الأمريكية لسورية -
8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للفنان الزمن الجميل "سيد مكاوي" .."شيخ الملحنين" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

بالصور.. تعويم سفينة الصب البنمية بعد تخفيف حمولاتها لإصلاحات بمنطقة البلاح

Google+ Print
بالصور.. تعويم سفينة الصب البنمية بعد تخفيف حمولاتها لإصلاحات بمنطقة البلاح بالصور.. تعويم سفينة الصب البنمية بعد تخفيف حمولاتها لإصلاحات بمنطقة البلاح
أكد مصدر مسئول أن هيئه قناة السوبس نجحت فى تعويم سفينة الصب البنمية الجانحة NEW KATERINA بالكيلو متر 69 ترقيم قناة، بعد الانتهاء من عملية الإنقاذ وتخفيف الحمولة التى قام بها رجال هيئة قناة السويس بمصاحبة إحدى الروافع الضخمة.

وشاركت الرافعة الضخمة فى نقل الشحنة من خلال حاملات الأتربة التابعة لهيئة قناة السويس على مدار 24 ساعة تحت إشراف المهندس جمال خالد عيد مدير إدارة الترسانات، والمهندس أحمد شوقى مصطفى مدير إدارة التحركات والمهندس سيد أبو الفتوح نائب مدير إدارة الترسانات والمشرف على أعمال الإنقاذ و القطر خلال أعمال المناورات.

وأكد المصدر أن السفينه بدأت منذ قليل التحرك فى طريقها للرباط بمنطقه البلاح بعد قطرها بمصاحبه القاطرة عزت عادل لاستكمال اعمال الصيانه و انتظام اعمال مرور السفن يشكل طبيعي في القناة الجديده و القديمة .
>تعويم سفينة الصب البنمية (1)

تعويم سفينة الصب البنمية (2)

تعويم سفينة الصب البنمية (3)
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365