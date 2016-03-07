نائب برلمانى بمطروح يتقدم ببلاغ للصحة عقب تصوير سيدة أثناء عملية ولادة

تقدم سليمان فضل العميرى نائب البرلمان عن دائرة مطروح الأولى، اليوم الاثنين، ببلاغ للدكتور محسن طه وكيل وزارة الصحة بمطروح، حول واقعة تصوير سيدة وهى عارية تماماً، أثناء إجراء عملية ولادة لها، داخل غرفة عمليات مستشفى التوليد والصحة الإنجابية بمدينة مرسى مطروح، وإطلاعه على الصور ومطالبته بفتح تحقيق فورى وإحالة الموضوع للنيابة العامة.

انتقل على الفور وكيل وزارة الصحة بمطروح يرافقه "العميرى" وقابلا مديرة المستشفى الدكتورة عزة الحويطى وأطباء وممرضات المستشفى، وتم مواجهتهم بالواقعة والصور المشينة، ومحاولة الوصول لمصدرها ومحاسبته.

وقرر وكيل وزارة الصحة فتح تحقيق شامل بالمستشفى بمعرفة الشئون القانونية بالمديرية، وأعرب للعاملين بالمستشفى، عن استيائه وأسفه على هذه الواقعة المشينة وغير الأخلاقية التى تتنافى مع أخلاق مهنة الطب، وانعكاس ذلك على سمعة المستشفى والعاملين بالصحة عمومًا.

وأعلن النائب البرلمانى، عن غضبه الشديد بسبب هذه الواقعة، التى يجب ألا تمر دون محاسبة المتورطين فيها، ومحاولة إسائتهم لنساء وأهل مطروح، مؤكداً أن قيم وعادات وتقاليد مجتمع مطروح المحافظ لن تترك لمحاولة السفهاء ومعدومى الأخلاق العبث أو الإضرار بها، ويجب إحالة الموضوع للنيابة العامة للتحقيق ومعاقبة المتورطين فيه.

وقال "العميرى" فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" إن أحد الأشخاص أرسل له صور السيدة، مستنجدا به ومطالبا بحماية شرف وسمعة النساء، التى تنتهك داخل المستشفى.

وأشار إلى أن الصور تكشف جسد السيدة عارية وتشف وجهها أثناء خضوعها لعملية ولادة داخل غرفة عمليات المستشفى.

وتسود حالياً حالة من القلق وارتباك داخل مستشفى التوليد والصحة الإنجابية بمطروح، بسبب هذه الواقعة، ومخاوف من تبعياتها خاصة مع انتشار الخبر وتزايد حدة الاستياء والرفض بين أهالى مطروح.

ويرجح بعض العاملين بالمستشفى، أن تكون الواقعة بدافع الكيد والإساءة لإدارة المستشفى، يقف خلفها أحد المسئولين السابقين بالمستشفى من خلال أحد أعوانه بالمستشفى.

يذكر أن الأسبوع الماضى قد شهد واقعة مماثلة، داخل غرفة عمليات نفس المستشفى، حيث قام أحد الأطباء بالتقاط صورة له وهو ممسك بمولودين توأم، عقب ولادتهما، ويظهر خلفه فى الصورة الأم وهى ممددة شبه عارية، مع عدم وضوح وجهها.

وقام الطبيب وقتها بنشر الصورة على صفحته على موقع " فيس بوك " ما أثار موجة من الغضب بين الأهالى وقام البعض بإبلاغ وكيل وزارة الصحة بمطروح، الذى اتصل بالطبيب ووبخه وتم حذف الصورة.

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