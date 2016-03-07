كيف تربين طفلاً ناضجاً عاطفياً

هل تعلمين أن الطفل الذي يملك معدلاً عالياً من النضوج العاطفي (Emotional Intelligence) يتمتع بدرجة كبيرة من الاستقلالية والثقة بالنفس والصبر والتعاطف؟ وعلى الأرجح أنه لن يلجأ إلى استخدام العنف في أي من مرحلتيّ الطفولة والبلوغ. فما الذي يحقق له هذا النضوج؟

لقياس معدل النضوج العاطفي، لا بد من الاعتماد على 5 عناصر في شخصية الطفل، وهي

الوعي الذاتي: أي قياس مقدرته على فهم وإدراك الأحاسيس والعواطف والتفريق بين مزاج وآخر.

التحكّم بالعواطف: أي مقدرته على التعبير عن العواطف بأسلوب مقبول اجتماعياً.

التحفيز الذاتي: أي المقدرة على استخدام العواطف للوصول إلى أهداف معينة.

التعاطف: أي المقدرة على فهم مشاعر شخص آخر.

المهارات الإجتماعية: أي المقدرة على التعامل مع عواطف الغير والتصرف اللائق في المواقف الاجتماعية.

علامات معدّل نضوج الطفل العاطفي

لا بد أنك تنتبهين إلى ما يجب أن يكون عليه مزاج طفلك وشخصيته، حتى يصل إلى معدل نضوج عاطفي عال، ولكن لهذا علامات:

1 – أن يفرق بين مشاعره ويميّز بين حدّتها، كما يميز بين والعواطف والأحاسيس.

2 - يدرك ما يمكن أن يولّد العواطف ويمارس قدرات التحكّم ويستخدم تقنيات مختلفة للسيطرة على الذات.

3 - يتأقلم مع العالم من حوله عبر إعادة التفكير بوعي، والقيام بتغيير المهام وفقاً لذلك.

4 - يتعرّف على المشاعر المكبوتة وتقلّب المزاج لدى الغير.

5 - يملك مجموعة متنوّعة من القدرات، كالمهارات القيادية، والعمل ضمن فريق، والصداقة، وتولي الإشراف على المهمات والحراسة.

كيف تنمين النضوج العاطفي لطفلك

لكل طفل قدراته، وعدم توافر شروط نضوجه العاطفي، لا يعني استسلامك للأمر الواقع، بل عليك اتباع النصائح الآتية:

1 - شاركي بألعابه الخيالية ليتمكن من التعبير عن عواطفه.

2 - ساعديه في اختيار الكلمات الصحيحة للتعبير عن أحاسيسه.

3 - امدحيه حين يلعب بشكل جيد مع الأطفال الآخرين.

4 - امدحيه حين يرتدي ملابسه بنفسه.

5 - قدّمي له تشجيعاً إيجابياً.

6 - كافئي المحاولات وليس الإنجازات فقط.

7 - شجعيه على تجربة نشاطات جديدة.

8 - علّميه مشاركة ألعابه مع أطفال آخرين.

9 - ضعي بعض القوانين ضد الإعتداء على الآخرين.

10 - خصّصي وقتاً للّعب الجماعي مع أطفال آخرين.

11 - ذكريه باستخدام الكلمات بدلاً من ردود الفعل العنيفة لحل نزاعاته مع زملائه.

وأنت تعززين مختلف أشكال الذكاء عند طفلك، تذكري دعمه بالتغذية السليمة ليتمكن من إبراز أفضل ما عنده. هنا يلعب الحليب دوراً محورياً في نظامه الغذائي. نيدو ستار الجديد مع نوتري أكسبرت يوفر المزيج الأمثل من العناصر الغذائية الأساسية، التي ثبتت علمياً أنها تدعم النمو الشامل والتطور المعرفي. بهذه الطريقة، يمكنك أن تكوني واثقة من أنك تقدمين له التغذية التي يحتاجها للتفوق.