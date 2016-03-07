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على غرار فيلم «عايز حقي».. مواطن يطالب الرئيس بحقه في «المال العام»

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على غرار فيلم «عايز حقي».. مواطن يطالب الرئيس بحقه في «المال العام» على غرار فيلم «عايز حقي».. مواطن يطالب الرئيس بحقه في «المال العام»

قام مواطن مصري يدعى وليد أحمد ماهر، بتقديم طلب إلى الرئيس عبد الفتاح ، لبيع حقه في المال العام، سواء في دخل قناة السويس، أو غيرها من المشروعات القومية.

وقال المواطن، في تصريح لوكالة ONA، إنه توجه مساء أمس الأحد، لمقابلة الرئيس عبد الفتاح السيسي لعرض طلبه عليه، إلا أنه تم تجاهله ولم يعره أحد انتباهًا.

وأضاف، أنه بالفعل قد جمع بعض التوقيعات وصلت إلى 50 توقيعًا للمطالبة بحقهم في المال العام، مشيرًا إلى أن والده كان يعمل في الجيش المصري.

يأتي ذلك الطلب مشابهًا، للفيلم المصري عايز حقي، حين قام بطل الفيلم هاني رمزي بجمع توكيلات لبيع حقه في المال العام.

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أونا

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