بشرة خالية من العيوب مع سيفورا

قلناها من قبل وسنكرّرها الآن: الاعتناء ببشرتك هي خطوة المكياج التي لا يجب أن تتهاوني بها. ولذلك، نجهّز أنفسنا بالأدوات المناسبة... نعرّفك على: كريم الأساس الإسفنجي الجديد من سيفورا بتركيبة سائلة وإنّما سهلة الاستعمال تمامًا كالبودرة المضغوطة. بالإضافة إلى خافي عيوب عالي المستوى يتميّز بقوام خفيف وإنّما مائع ومرن وذي تغطية عالية، بحيث يخفي الهالات السوداء والخطوط الدقيقة والعيوب الصغيرة. استيقظت هكذا #iwokeuplikethis. تقريبًا...

Wonderful Cushion – إطلالة طبيعيّة متوهجة من كريم الأساس الإسفنجي

Cushion foundation – إطلالة وإشراقة طبيعيّتان – "لا تنازلات إطلاقاً" – أردنا أن يكون كريم الأساس "الإسفنجي" الجديد من سيفورا رائعاً ككلّ الأفكار المستوحاة من كوريا... يا لها من أداة عمليّة وذكيّة! تضع الكمّية المناسبة من المستحضر بحركة واحدة وتضمن تغطية كاملة ومعدّلة وتبدو طبيعيّة كما أنّها تترك البشرة منتعشة ومشرقة. ما هو سرّ هذا الجيل الجديد من كريم الأساس السائل؟

تجمع تركيبته التي تشرّبتها إسفنجة، انتعاش وإشراق كريم الأساس السائل مع عملانيّة البودرة المضغوطة. إنّها طريقة مبتكرة لوضع كريم الأساس تتمثّل بالتربيت على الوجه بإسفنجة منتفخة فيها ثقوب مجهريّة بحيث تمنحك الكمّيّة المناسبة من التركيبة. تختلط التركيبة بالبشرة فورًا عند وضع المستحضر بلطف. تتميّز هذه التركيبة بقابليّة وضع عدّة طبقات منها وبالتالي يمكن التحكّم بالتغطية بشكل أفضل. النتيجة طبقة أساس تتداخل مع البشرة فلا تظهر حدودها وإطلالة لا تظهر فيها تأثيرات المستحضر.

تركيبته السائلة الفائقة والمعزّزة بالصباغ تعطي توهّجًا طبيعيًّا وبشرة قوامها متجانسًا ومرطبّة بفضل مفعول مشتقّ حمض الهيالورنيك وخلاصة الألبيزيا. كريم الأساس الإسفنجي متوفّر بـ 6 ألوان، وزن كلّ عبوة 15 غ.

High coverage concealer – إطلالة طبيعيّة

Bodyguard – تعب، سهرة مع الصديقات، ليالٍ بلا نوم وكمّ عمل لا ينتهي... عندما يتطلّب الأمر عدم ترك الهالات السوداء تفضح أسلوب الحياة الدائمة الانشغال، نحتاج إلى حل جذري تماماً: إنّه خافي عيوب Made In Sephora الجديد بنتيجة طبيعيّة وقوام خفيف كالريشة يمحي هذه الآثار التي قد تفضحك. يمنحك إخفاء مثاليًّا للهالات السوداء وعيوب أخرى من دون أيّ آثار للمستحضر لإطلالة منتعشة ومرتاحة. النتيجة؟ طبيعيّة وتدوم طويلًا (10 ساعات). تركيبته ذات التغطية العالية المعزّزة بالصباغ تخفي الهالات السوداء بفعالية وتغشي العيوب وتزيل خطوط منطقة العين لنتيجة طبيعيّة. يحتوي على زيت الأفوكادو وزيت زهرة الربيع المسائيّة بخصائصهما المغذّية والمجدّدة. ويسهّل قوامه السائل والمرن والخفيف، دهنه باستعمال ريشة ذات رأس كثيف تسمح بوضع طبقات متتالية لتغطية تتراوح بين متوسّطة وعالية من دون أيّ آثار للمستحضر. خافي العيوب متوفّر بـ 6 ألوان، سعة كلّ عبوة 2.5 مل.