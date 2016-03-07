مكياج عيون بالكريستال والألماس من عروض باريس

انتشرت الابتكارات والصيحات الجديدة في عروض باريس للملابس الجاهزة لخريف 2016. اخترنا لك أغرب إطلالة لعارضات أنطوني فاكارلو Anthony Vaccarello، اللواتي تميّزن بحبّات من الألماس والكريستال فوق عيونهنّ، بتوقيع من خبير التجميل توم بيشو Tom Pecheux .

قد يعجبك : كيف تبرزين جمالك في صور سناب شات؟



يقول بيشو Pecheux إنّ الأجنحة المتألّقة والمبالغ فيها من الأقراط الماسية على عيون العارضات كانت هي الأساس في هذا الموسم. للحصول على هذا الشكل، ركّب خبير التجميل قطعاً صغيرة من الكريستال والألماس على شكل جانح، ثمّ وضعها بخفّة لضمان السلاسة على شكل قوس عريض، بواسطة استخدام غراء المكياج.

يوضح بيشو Pecheux أن عند التفكّر في المجوهرات، عادة ما نعتقد أنه مرتبط بالبرجوازية؛ لذلك قام بالتعديل، وجعله على طريقة الروك أند رول.

وأنت ـ سيدتي ـ هل أحببت هذا الشكل من مكياج العيون؟ وبرأيك، من هي النجمة العربية التي ستكون الأولى في استخدام هذا الاكسسوار على عينيها؟

تابعي أيضاً:

مكياج أخضر على طريقة هند صبري

مكياج العيون الملونة بالفيديو مع أحمد الأسير

مكياج عيون على طريقة بطلة حب أعمى