Hydra Life من ديور تحول الترطيب إلى تجربة ممتعة

يساعد الترطيب على توفير الماء اللازم للبشرة. وقد أضافت Dior هذا العنصر الأساسي داخل طقوس الجمال اليومية للمرأة من خلال مجموعة Hydra Life للعناية بالبشرة. كما حولت طقوس الترطيب إلى تجربة تجمع بين الفاعلية مع المتعة الحسية وبين العلم مع المكونات الطبيعية. تم ابتكار ثلاثة منتجات من مجموعة Hydra Lifeللعناية بالبشرة، وهي مستوحاة من احتياجات ورغبات المرأة، التي تعكس نمط ووتيرة الحياة السريعة والمتعددة الجوانب، كل هذا إلى جانب متعة استخدام هذه المنتجات باعتبارها أحد العناصر التي لا غنها عنها لدى أي امرأة.

ترغب النساء الآن في الحصول على كل شيء في الحال، حيث تبحث النساء عن المنتجات التي تتميز بالفاعلية مع المرح في استخدامها وأن يدخل في تركيبها التقنيات التكنولوجية الحديثة مع عدم إغفال المكونات الطبيعية الموجودة بوفرة في البيئة المحيطة التي تتم المحافظة عليها أكثر من ذي قبل. ولأن جيل الفتيات في هذه الأيام مرتبط بالإنترنت بشكل كبير، قامتDior بإعادة ابتكار مجموعة Hydra Life التي تقدم الطقوس اللازم للعناية بالبشرة وتمنح النساء السعادة بنسبة 100%.

مجموعة Hydra Life تجعل ترطيب البشرة شيء ممتع ولطيف مثل نشر صورة على مواقع التواصل الاجتماعي. كما ستجعل النساء يستمتعن باستخدام منتجات العناية بالبشرة اليومية وستعمل على خلق صلة وطيدة بين هذه المنتجات وبين النساء بحيث يصعب عليهن العيش بدون استخدام هذه المنتجات.

وتعمل مجموعة Hydra Life على تحويل المستحضرات التجميلية إلى لعبة فطرية في غاية البساطة حتى تذوب مع تركيباتها الرائعة والمنعشة والخفيفة. وباختصار: ستعمل التركيبة الفعالة لهذه المجموعة على بشرتك لتكون مفعمة بالحياة وستشعرين بالسرور والبهجة.

ومن هذا المنطلق، تقدم Dior ثلاثة منتجات جديدة كجزء من مجموعة Hydra Life للعناية بالبشرة وهم: Hydra Life Jelly Sleeping Mask وهو ماسك هلامي مرطب للبشرة ومنعش للغاية، وWater BB وهو كريم مغذي للبشرة بتركيبة الـ aqua-gel التي ستعيد بشرتك إلى الحياة، وintensely rehydrating "one shot" masks لتأخذيه معكِ في أي مكان. وقد جعلت مجموعة Hydra Life من الترطيب لعبة ممتعة ستنعكس على بشرتك.

استخدمي مجموعة Hydra Life الجديدة

اعتماداً على أحدث الأبحاث العلمية في أهمية استخدم المكونات الطبيعية، قامت مجموعة Hydra Life بجمع خلاصة كافة العناصر المرطبة والمجددة للبشرة والموجودة في زهرة Mallow1 بحدائق Dior ووضعها داخل منتجات العناية بالبشرة المرطبة والمنعشة. وبفضل هذه الباقة المعززة بالمكونات المستوحاة من تكنولوجيا Aquaporin تحصل البشرة على الماء الكافي لترطيبها وتألقها بشكل طبيعي.

Hydra Life Jelly Sleeping Mask

حدثت ثورة حسية بسيطة في مجال العناية بالبشرة! حيث كانت منتجات العناية بالبشرة الليلية التقليدية مليئة بالمكونات، مما يؤدي إلى اختناق البشرة أثناء النوم، وهذا جعل Dior تستوحي من العلم الكوري ابتكار Hydra Life Jelly Sleeping Mask. وهذا هو أول ابتكار في الجيل الجديد من الماسكات الليلية، إنه منتج مذهل حيث يذوب وتتحول تركيبته الهلامية إلى ماء حتى يتغلغل داخل البشرة. وتتميز تركيبته بأنها خفيفة ورطبة وغير لزجة كما أن هذه التركيبة تجمع بين زهرةDior Mallow (ذات الكثافة العالية) وحمض الهيالورونيك ومزيج من المكونات الطبيعية المستوحاة من تكنولوجيا Aquaporin. وسيتم اتباع الإيقاع البيولوجي الطبيعي الجديد وهو: إيقاع " ثلاثة خطوات × ثماني ساعات".

ثماني ساعات من الترطيب المستمر و"ثماني ساعات نوم" وتوفر التركيبة ثمانية فوائد للبشرة حتى تصبح رطبة ومفعمة بالحيوية، والفوائد هي: إزالة التجاعيد وتنعيم نسيج البشرة والترطيب والانتعاش والتغذية ونضارة البشرة ورونقها وصفائها. وستلاحظين يوما بعد يوم أن البشرة أصبحت رطبة وتجددت الخلايا من العمق واستعادت البشرة رونقها بشكل ملحوظ وزادت إشراقاً وجمالاً.

كيفية الاستخدام؟ توضع كمية وفيرة من القناع على جميع أنحاء الوجه خلال الليل وبعد وضع طقوس الجمال الأخرى واتركيه على بشرتك طوال الليل. لا يشطف، ومناسب لجميع أنواع البشرة

كمية محدودة من أقنعة Hydra Life المركزة والمقاومة للجفاف

في شكل كبسولات، مواكبةً Beauty Awakening Rehydrating Maskتم ابتكار

منا لنمط الحياة السريعة بحيث يمكنك اصطحابه معكِ في أي مكان. وتعد هذه الكبسولات جرعة ترطيب يومية طبيعية حتى تستخدميها في أي مكان. وتحتوي كل كبسولة على كمية كافية لعمل قناع على الوجه ومقدارها (5 مل) والقناع ذو تركيبة كريمية سلسة حتى تترك البشرة رطبة ومشرقة كما تجعل البشرة تستعيد رونقها وحيويتها.

كيفية الاستخدام؟ توضع كمية وفيرة من القناع على الوجه وتترك لمدة 5 إلى 10 دقائق ثم تزال الكمية الزائدة باستخدام منديل قطني مبلل.