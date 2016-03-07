كلارنس تطلق مستحضرين جديدين للعناية بالبشرة

في مدينة نيويورك، وتحديداً في فندق «بارك حياة أوتيل» Park Hyatt Hotel كان لقاؤنا مع عائلة «كلارنس» للكشف عن جديدها ضمن مجموعة «مالتي أكتيف» Multi-Active التي تمّ إطلاقها في العام 1988: جيل خامس من مستحضرات العناية بالبشرة عبارة عن ثنائي يحمل الاسم نفسه ولكن بتركيبة أكثر تطوراً وغنىً.

فبعد دراسات عدّة، استطاع مركز «أبحاث كلارنس» Clarins Research أن يظهر التأثيرات المضرّة لنمط الحياة المُرهق على الخلايا الرئيسيّة المسؤولة عن شباب البشرة: الأرومات الليفيّة. فالضغط ونقص النوم يؤدّيان إلى فائض في إنتاج الذرات الحرّة السامة. فتخضع الأرومات الليفيّة، التي تؤمّن الشكل المالس والمشدود للبشرة، إلى الاعتداء بشكلٍ مستمرّ وتُصبح منهكة.

وبالتالي، كان لا بدّ من تأمين العناية اللازمة لها من خلال «مالتي- أكتيف» Multi-Active الغنيّ بمكوّنات أساسية من نبتة «مشط الراعي» (Cardere)، وتُلقّب أيضاً باسمVenus’ Basin (حوض فينوس) تيمّناً بآلهة الحب والجمال. ويساعد مستخلصها الذي تكبسله «كلارنس» Clarins على إعادة تنشيط وحماية البشرة المتعبة والمعرّضة للضغط. ويتمّ إنتاج نباتات مشط الراعي التي تستخدمها «كلارنس» Clarins من خلال الزراعة العضويّة، كما يتمّ استخلاصها وفق أساليب تحترم البيئة.

تابعي المزيد عن جديد كلارنس ومقابلة حصرية مع رئيس مجلس إدارة «كلارنس» Clarins، الدكتور أوليفييه كورتان-كلارنس Olivier Courtin-Clarins في العدد 1826 من مجلة "سيدتي".