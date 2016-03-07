كونتورينغ العنق بالفيديو على انستقرام

تطوّرت تقنيات الكونتورينغ إلى درجة أنها لم تعد تقتصر على منطقة الوجه فحسب، بل شملت العنق على كل مواقع التواصل الاجتماعي. هذه التقنية ستحتاجين إليها في هذا الفصل لتسليط الضوء على شكل عنقك، لا سيما في المناسبات، مع رفعات الشعر والفستان الطويل، خصوصاً إذا كان مفتوحاً عند منطقة الظهر.

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نشر موقع MakeupWearables Hairstyles على يوتيوب برنامجاً تعليمياً عن كونتورينغ العنق، فحاز نسبة متابعة عالية جداً، لأنه أظهر خطوات بسيطة، تجعل عنقك أقلّ حجماً أطول امتداداً، ما يمنحك عنقاً جذاباً ولافتاً؛ وهذا ما يعتبر من أجمل الصفات الأنثوية في شكل المرأة.

عند مشاهدة الفيديو ستلحظين الدقة والبراعة العالية التي اعتمدت في تطبيق كونتورينغ الرقبة، لا سيما أنه تمّ من دون مرآة.

تحتاجين إلى كريم أساس وبرونزر وريشة لتطبيق اللون الداكن على عظام الرقبة، ومن أجل تفتيح منطقة الوسط.



تابعي الفيديو، واكتشفي خطوات التطبيق. لكن انتبهي إلى ملابسك، إذ إنّ البرونزر يمكن أن يؤدي إلى تلوّثها، فيصبح من الصعب تنظيفها.

