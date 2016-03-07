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جوارب مقطوعة.. حيلة لريال مدريد لمواجهة إصابة بيل

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جوارب مقطوعة.. حيلة لريال مدريد لمواجهة إصابة بيل جوارب مقطوعة.. حيلة لريال مدريد لمواجهة إصابة بيل

لجأ الجهاز الطبي في ريال مدريد إلى حيلة غريبة للتعامل مع الإصابة العضلية لنجم الفريق جاريث بيل. جوارب مقطوعة.

بيل أنهى فترة غياب عن ريال مدريد بسبب الإصابة استمرت 47 يوما بالظهور بجوارب مثقوبة خلال مباراة سلتا فيجو.

وهي الإصابة الثالثة لبيل هذا الموسم فقط.

وأشارت صحيفة "آس" التي استطلعت رأي استشاريين طبيين إلى أن هذه الحيلة أفادت بيل نفسيا أكثر من طبيا.

وتساعد هذه الجوارب على تخفيف الأحمال على عضلة الساق مما يساعد على تجنب الآلام أثناء الحركة بعد العودة من الإصابة.

وعاد بيل للمشاركة مع ريال مدريد في الفوز على سلتا فيجو 7-1 يوم السبت، حيث سجل هدفا جميلا بعد نزوله كبديل.

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