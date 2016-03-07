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ضبط 60 ألف قرص ترامادول بالعاشر من رمضان

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ضبط 60 ألف قرص ترامادول بالعاشر من رمضان ضبط 60 ألف قرص ترامادول بالعاشر من رمضان
تمكنت الإدارة العامة للمخدرات بالعاشر من رمضان، برئاسة المقدم أحمد رمضان من ضبط 60 ألف قرص مخدر من عقار الترامادول.

كانت وردت معلومات للإدارة العامة للمخدرات بالعاشر من رمضان، عن قيام "ص س إمام" عاطل، ومقيم بالخصوص قليوبية، و"ا س إمام" مواليد 1987 عاطل ومقيم فى الخصوص، و"م ص عبد العظيم" مواليد 1989 عاطل ومقيم بالمرج القاهرة، و"س ع السيد" مواليد 1971 عاطل ومقيم بميت غمر، باعتياد التردد على العاشر من رمضان، لبيع المخدرات وتم ضبطهم فى المجاورة 18 دائرة قسم أول العاشر من رمضان، بالسيارة رقم " ب ق ل " 369 ، وبحوزتهم 35 ألف قرص ترامادول و2500 جنيه، و3 هواتف محمولة، وتم التحفظ على المضبوطات تحت تصرف النيابة العامة بالعاشر، وتم تحرير المحضر رقم 2298 جنايات أول العاشر.

وتمكنت الإدارة العامة للمخدرات بالعاشر من ضبط "ح م ى نصر" مواليد 1981 بكالوريوس خدمة اجتماعية بديرب نجم شرقية، و"م م عبد اللطيف" مواليد 1981، عاطل ومقيم بديرب نجم شرقية وبحوزتهم 25 ألف قرص ترامادول وسلاح أبيض و1500 جنيه، و3 هواتف محمولة بمنطقة ابنى بيتك بالعاشر دائرة قسم ثانى العاشر من رمضان.

- الإدارة العامة للمخدرات تحبط ترويج 20 ألف قرص مخدر بديرب نجم
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