إصابة 7 أشخاص فى حادثين منفصلين بالوادى الجديد

أصيب 7 أشخاص فى حادثين منفصلين بالوادى الجديد، حيث أصيب 4 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ملاكي على طريق الخارجة أسيوط بالقرب من نقطة الكيلو 80.تم نقلهم إلى مستشفى أسيوط الجامعى.> وأصيب 3 عمال فى انقلاب سيارة نقل تابعة لشركة المقاولون العرب بمنطقة الكيلو 55 بطريق قرية بغداد الأقصر، وانتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث وتم نقل المصابين إلى مستشفى الخارجة العام وتحويلهم إلى مستشفى أسيوط الجامعي وتحرر محضرين بالحادثين وتمت احالتهما الى النيابة للتحقيق .

ورد إخطار إلى اللواء محمد قاسم مدير أمن الوادى الجديد يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكى على طريق الخارجة أسيوط بالقرب من نقطة الكيلو 80، مما أسفر عن إصابة 4 أفراد من أسره واحدة كانو يستقلون السياره متجهين إلى محافظة أسيوط، كما اصيب 3 عمال فى حادث انقلاب سيارة على طريق الخارجة باريس وتم نقل المصابين مستشفى أسيوط الجامعي لتلقي العلاج وتحررت المحاضر اللازمة واحيلت الى النيابة التى تباشر التحقيق .

- ارتفاع عدد حالات وفيات حادث الوادى الجديد إلى 7 و17 مصابا

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