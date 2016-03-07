دفاع محمد الظواهرى: السجون تسلمت من أمن الدولة إقرار صحة الإفراج عن موكلى

قال محمد عياد محامى محمد الظواهرى إن مصلحة السجون استلمت من نيابة أمن الدولة إقرار صحة الإفراج عن موكله، بعد حصوله على قرار إخلاء السبيل من محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار معتز خفاجى.

كانت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار معتز خفاجى، أيدت إخلاء سبيل محمد الظواهرى على ذمة القضية رقم 318، والمتهم فيها بإنشاء خلية إرهابية مع اتخاذ التدابير الاحترازية.

وطالب خالد نور الدين وخالد المصرى دفاع المتهم بتطبيق نص المادة 167 من قانون الإجراءات، التى توجب إخلاء سبيله.

كانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حسن فريد، قد قررت يوم الثلاثاء الماضى، إخلاء سبيل الدكتور محمد الظواهرى على ذمة التحقيقات فى القضية رقم 318 فى قضية إنشاء خلية إرهابية، مع اتخاذ التدابير الاحترازية، إلا أن النيابة العامة استأنفت على قرار إخلاء السبيل. وكانت النيابة العامة قد وجهت للمتهم عدة تهم منها الانضمام لخلية جهادية تستهدف مؤسسات الدولة، والقيام بأعمال تخريبية فى البلاد.

- جنايات الجيزة تؤيد إخلاء سبيل محمد الظواهرى بتدابير احترازية