مدرب الاتحاد ينفجر بعد الخسارة أمام الداخلية: الإدارة خدعتني ولن أرحل

انفجر ليونيل بونتس المدير الفني للاتحاد السكندري عقب الهزيمة أمام الداخلية متهما إدارة النادي "بخداعه".

الاتحاد تلقى ضربة موجعة جديدة بالسقوط أمام الداخلية بثنائية مقابل هدف في الجولة الـ21 من الدوري المصري.

وتحدث مدرب الاتحاد عقب المباراة قائلا: "إدارة النادي خدعتني".

وأوضح في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي " حقيقة الصفقات التي انضمت إلى الفريق في يناير مختلفة تماما عما رأيته في التسجيلات قبل الموافقة على ضمهم".

وأجاب بونتس غاضبا على سؤال (هل يستقيل من منصبه؟) قائلا: "لن أرحل ولن أترك الساحة".

وأتم "سأستمر حتى نهاية عقدي".

ويحتل الاتحاد السكندري المركز الـ14 برصيد 22 نقطة بعدما تلقى 7 هزائم متتالية.