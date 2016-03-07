«أردوغان» يشترط انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي لحل مشكلة اللاجئين

اتهمت صحيفة «فاينيشال تايمز» الإثنين، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بابتزاز أوروبا مقابل التعاون مع الاتحاد الأوروبي لحل مشكلة تدفق اللاجئين.

وقالت الصحيفة إن الرئيس التركي فاجأ الاتحاد، قبل انعقاد القمة الأوروبية التركية حول اللاجئين المقرر الإثنين، باشتراط زيادة المساعدات المالية المباشرة لتركيا، ورفض مبلغ 3 مليارات يورو، التي اتفق عليها الجانبان سابقاً.

وإلى جانب المساعدات المالية اشترط أردوغان حسب الصحيفة، الترفيع في نسق إسناد التأشيرة للمواطنين الأتراك للسفر إلى دول الاتحاد، وخاصة التعجيل بالموافقة على انضمام تركيا إلى الاتحاد.

ومن جهتها ردت المسؤولة الأوروبية عن الشؤون الخارجية، فدريكا موغريني على طلبات أردوغان، بالقول إنه على تركيا” قبل المطالبة بأي شيء، أن تلتزم عند ترشحها بالشروط الدنيا المطلوبة في الاتحاد، والمتمثلة أساساً في احترام الحريات الفردية والديموقراطية، وأهمها حرية التعبير والانتظام السياسي”.