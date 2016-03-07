صور| بعد سخرية الجميع من حروقها.. نيجيرية تصبح أشهر فنانة «ماكياج»

تعرضت النيجيرية شالم بلاك في عمر 9 سنوات، لحرق كبير في وجهها وذراعها وكتفيها، وشعرها، ونكأ التنمر والسخرية جراحها، وقضت طفولتها باكية وكارهة للآخرين، ولكنها اليوم مع بلوغها العشرين ردت على معاناتها تلك بأن أصبحت فنانة ماكياج شهيرة، يتابعها الآلاف عبر مواقع التواصل.

وتقول بلاك: “قضيت سنوات طويلة تحت مشاعر الألم والغضب والاضطهاد، لكني قررت أخيراً أن أصبح مدونة في عالم الجمال، وفنانة ماكياج، وأنا اليوم أعلم الآلاف حول العالم هذا الفن، وأشرح للآخرين بطريقي أن التجميل قد يجعل أبشعنا ملكاً متوجاً، لكن الحقيقة أنك بحاجة لاحترام الآخرين وقبولهم على حقيقتهم وذواتهم وفنهم وما يقدمونه، لا على مظاهرهم”.