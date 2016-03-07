بروتوكول تعاون بين مصر واليونان لزيادة الرحلات الجوية

وقع الطيار حسام كمال وزير الطيران المدنى وكريستوس سبرتيز وزير النقل اليوناني بروتوكول تعاون في مجال الطيران المدني بمقر وزارة الطيران لزيادة أوجه التعاون بين البلدين في مجال صناعة النقل الجوي، بحضور الطيار محمود طه الزناتي رئيس سلطة الطيران المدني.

وشهد الوزيران توقيع مذكرة تفاهم بين سلطتي الطيران المدني المصرية واليونانية بمقتضاها تم الإتفاق على زيادة عدد الرحلات بين مصر واليونان لتصل إلى 21 رحلة أسبوعية لكل جانب، بدلًا من 14 رحلة في الوقت الحالي، كما تم تحديد عدد رحلتين بضائع “بحتة” أسبوعيًا لكل جانب، والاتفاق علي حق مصر للطيران في ممارسة الحرية الخامسة لرحلات البضائع على “مقطع أثينا / شارقة”، واحتفظ الجانب اليوناني بحق تحديد نقطة متوسطة يتم الاتفاق عليها بين السلطتين لاحقًا، وكذلك الإتفاق على إدراج ترتيبات المشاركة بالرمز مع دولة طرف ثالث.

وصرح وزير الطيران خلال اللقاء أن توقيع مذكرة التفاهم جاءت نظرًا لحجم التعاون المتوقع والمنتظر في مجال الطيران المدني بين الجانبين المصري واليوناني، والتي تلبي الطلب المتزايد على النقل الجوي بين الطرفين بما يعزز التنمية الاقتصادية والإجتماعية وتنشيط حركة السياحة والسفر لما للبلدين من أهمية ومكانة استرتيجية داخل القارة الأوروبية والأفريقية.

ومن جانبه أعرب وزير النقل اليوناني عن سعادته بالتعاون مع الحكومة المصرية ممثلة في وزارة الطيران المدني، مؤكدًا أهمية دفع الجهود الاقتصادية بين مصر واليونان وخاصة في مجال الطيران المدني و الشحن و الخدمات اللوجستية.