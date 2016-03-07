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الاتحاد يواصل السقوط بخسارة جديدة أمام الداخلية

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الاتحاد يواصل السقوط بخسارة جديدة أمام الداخلية الاتحاد يواصل السقوط بخسارة جديدة أمام الداخلية

تمكن فريق الداخلية من الفوز بنتيجة 2-1 على مضيفه الاتحاد السكندري - الذي نال خسارته الثامنة على التوالي - ضمن منافسات الأسبوع الـ21 من الدوري المصري.

وسجل عمرو مرعي هدف التقدم للضيوف في الدقيقة الـ21 من عمر المباراة، ثم أضاف سيريل بيالا الهدف الثاني بعد 7 دقائق.

وفي الدقيقة 56 من عمر المباراة تحصل هاني سعيد على بطاقة حمراء، بعد ركلة "كونج فو متهورة" في ظهر لاعب الداخلية.

وقلص هيرمان كواو الفارق في الدقيقة 80 من عمر المباراة بهدف رائع من ضربة خلفية مزدوجة، ليعيد الفريق السكندري مرة أخرى إلى اللقاء.

وكاد أكرم عبد ربه أن يتعادل للاتحاد لولا تصدي دفاع الداخلية للعرضية الخطيرة بعد الهدف بدقائق قليلة.

ورفع الداخلية رصيده من النقاط إلى 33 نقطة في المركز الخامس بفارق الأهداف عن للمقاصة في المركز الرابع، وتجمد رصيد الاتحاد عند 22 نقطة في المركز الـ14.

وصار الاتحاد صاحب أطول سلسلة خسائر في الدوري هذا الموسم، متخطيا حرس الحدود الذي خسر 7 مرات متتالية في موسم 2015/2016.

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