مدرب الداخلية: طرد لاعب الاتحاد كان نقطة تحول ضدنا

أكد رضا عبد العال المدير الفني لنادي الداخلية أن طرد هاني سعيد لاعب الاتحاد السكندري كان "نقطة تحول في المباراة ضدنا".

الداخلية فاز على الاتحاد السكندري بهدفين مقابل هدف في الجولة الـ21 بالدوري المصري.

ثنائية الداخلية جاءت في الشوط الأول عن طريق عمرو مرعي وسيريل بايالا قبل أن يخرج هاني سعيد لاعب وسط الاتحاد مطرودا في الدقيقة 57 من الشوط الثاني، بعدها قلص هيرمان كواو النتيجة.

وتحدث رضا عبد العال عن الطرد قائلا: "نقطة تحول المباراة كانت في لقطة الطرد، فتسبب في شعور لاعبي الداخلية بالاطمئنان".

وأوضح في تصريحات تليفزيونية عقب المباراة "الاطمئنان جعلهم يفقدوا التركيز وكثرت التمريرات غير الصحيحة وأهدرنا عدة فرص".

وأكمل حديثه قائلا: "عقب هدف الاتحاد الأمور أصبحت أصعب ولكننا نجحنا. كنا أفضل والمباراة كانت صعبة بسبب الظروف التي يمر بها الاتحاد".

وأتم "لعبنا على هز شباك الاتحاد بهدف مبكر من أجل وضعهم تحت ضغط نفسي وهو ما حدث".

ورفع الداخلية رصيده إلى النقطة 33 في المركز الرابع بالتساوي مع مصر للمقاصة بينما تجمد الاتحاد عند النقطة 22 في المركز الـ14.