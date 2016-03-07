رئيس الأركان يتفقد إعداد وتدريب القوات الخاصة.. ويلتقى مقاتلى الصاعقة بأنشاص

تفقد الفريق محمود حجازى، رئيس أركان حرب القوات المسلحة مراحل الإعداد والتدريب القتالى لعناصر القوات الخاصة بقيادة وحدات الصاعقة بأنشاص والتى تأتى فى إطار المتابعة الميدانية لقدرة وجاهزية الوحدات والتشكيلات داخل القوات المسلحة .

واستمع الفريق محمود حجازى لعرض تقديمى من اللواء أ/ح: أيمن شحاتة قائد وحدات الصاعقة تضمن برامج وخطط الارتقاء بمستويات الكفاءة القتالية والأعداد المهارى والبدنى لمقاتلى الصاعقة .

وشاهد رئيس الأركان عدد من الانشطة التدريبية والمهارات الأساسية والتخصصية التى نفذها المقاتلون حديثى الالتحاق بوحدات الصاعقة شملت المهارات الرياضية والبدنية والتعايش وفنون الاشتباك والدفاع عن النفس والتصدى للتهديدات المختلفة تحت مختلف الظروف ظهر خلالها مدى ما وصلوا إليه من قدرات بدنية ومهارية عالية لتنفيذ أصعب المهام.

كما نفذ مقاتلو الوحدات الخاصة أنشطة تدريبية ظهرت خلالها أساليب الاقتحام والاقتراب الحذر وتحرير الرهائن والمحتجزين والاشتباك مع أحد الأهداف المختلفة وكذلك مهارات الرماية بالذخيرة الحية على الأهداف الثابتة والمتحركة من أوضاع الرمى المختلفة.

وأشاد الفريق محمود حجازى بمستوى الكفاءة والاستعداد القتالى الذى تتمتع به هذه العناصر، مؤكدا أنهم أحد الركائز الرئيسية التى تستند اليها القوات المسلحة لتأمين الدولة المصرية والتصدى لكل من يحاول النيل من تماسك الوطن واستقراره .

وطالبهم بالمزيد من الجهد والعرق فى التدريب على المهام المختلفة و تنمية قدراتهم على الإبداع و التفكير الرشيد تحت مختلف الضغوط بما يمكنهم من إيجاد الحلول غير التقليدية لكافة المشكلات واتخاذ القرار المناسب فى أسرع وقت وصولاً الى المستوى الذى يحقق أهداف القوات المسلحة ويدعم قدرتها على حماية ركائز الأمن القومى المصرى على كافة الاتجاهات .

حضر الجولة عدد من كبار قادة القوات المسلحة .



>