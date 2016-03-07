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البرلمان يوافق على إنشاء لجان الصناعة والقوى العاملة والمشروعات الصغيرة

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البرلمان يوافق على إنشاء لجان الصناعة والقوى العاملة والمشروعات الصغيرة البرلمان يوافق على إنشاء لجان الصناعة والقوى العاملة والمشروعات الصغيرة
وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة المسائية المنعقدة الآن، على لجنة القوى العاملة، ولجنة الصناعة، ورفض مقترح بضم الصناعة والطاقة.

وافق مجلس النواب، فى جلستة العامة المسائية المنعقدة اليوم الأثنين، على استحداث لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهيه الصغر، كأحد اللجان النوعيه بمجلس النواب، والواردة بمشروع قانون اللائحة الداخلية المنظمة لمجلس النواب.

يأتى ذلك بعد رفض المقترح الخاص، بضم المشروات الصغيرة ومتناهية الصغر إلى لجنة الصناعة، وتعديل اسم اللجنة لتكون "لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر"، بدلاً من "المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر".

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