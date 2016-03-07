إحالة مدرس أصاب طالب فى الإعدادى بنزيف فى المخ إلى النيابة بالدقهلية

قرر المحاسب حسام الدين إمام، محافظ الدقهلية، إحالة مدرس التاريخ المتعدى بالضرب على الطالب أحمد ممدوح حلمى بمدرسة الشعلة الإعدادية بمركز السنبلاوين، إلى النيابة العامة، وإيقافه عن العمل، لاعتدائه بالضرب المبرح على التلميذ وإصابته.

وأمر "إمام" سعد مكى وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، بتشكيل لجنة لمتابعة حالة الطالب الصحية، والإشراف عليها حتى تماثله للشفاء.

وكان الطالب أحمد ممدوح حلمى بالصف الأول الإعدادى، بمدرسة محمد فهمى للتعليم الأساسى بقرية الشعلة التابعة لمركز السنبلاوين قد أصيب بنزيف بالمخ، بعد أن دفعه المدرس فسقط على أحد أحرف مقاعد الجلوس، وعلى الفور تم نقل الطالب إلى مستشفى الطوارئ بالمنصورة لإجراء جراحة فى المخ.

>وقال شهود عيان بالمدرسة إنه أثناء الحصة الخامسة وكانت خاصة بمادة الرياضيات حدثت مشادة بين أحمد ممدوح حلمى 13 سنة بالصف الأول الإعدادى والأستاذ نبيل حلمى مدرس الرياضيات، فقام الأخير بدفعه مما أدى إلى سقوطه على أحرف أحد المقاعد، مما أدى إلى إصابته بغيبوبة، وتم نقله إلى مستشفى الطوارئ بالمنصورة. وعلى الجانب الآخر قرر مدير الإدارة التعليمية نقل المدرس إلى التوجيه الفنى لحين انتهاء التحقيقات.

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