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مهاجم روما: صلاح لا يصدق.. لاعب واحد فقط يمتلك نفس سرعته

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مهاجم روما: صلاح لا يصدق.. لاعب واحد فقط يمتلك نفس سرعته مهاجم روما: صلاح لا يصدق.. لاعب واحد فقط يمتلك نفس سرعته

قال مدرب الزمالك السابق أحمد حسام "ميدو" إنه سيرد على قرار رئيس النادي مرتضى منصور بمنعه من دخول النادي في الوقت المناسب.

وأعلن أحمد جلال إبراهيم نائب رئيس الزمالك في مؤتمر صحفي اليوم منع ميدو من دخول النادي الأبيض. (طالع التفاصيل)

وأشار نائب رئيس الزمالك إلى أن مجلس الإدارة قرر التقدم ببلاغ للنائب العام علي التجاوزات ضد كيان النادي.

ورد ميدو على القرار، في تصريحات لـFilGoal.com بدأها بالقول: "لا تعليق"

وأضاف "لن أتحدث أو أعلق على هذا القرار في الوقت الحالي".

وواصل "سيكون هناك وقتا مناسبا للرد على هذا القرار".

وكان ميدو قد تقدم ببلاغ إلى النائب العام يتهم فيه مرتضى بالسب والقذف مرفقا بلاغه بتسجيلات صوتية.

ملف - تعرف على كل ما قاله ميدو ضد مرتضى منصور وعن الزمالك في "الحلقة التاريخية"

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