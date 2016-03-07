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قاضي التخابر مع قطر يأمر بحبس سائق ضابط 24 ساعة بسبب رنة هاتفه المحمول

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قاضي التخابر مع قطر يأمر بحبس سائق ضابط 24 ساعة بسبب رنة هاتفه المحمول قاضي التخابر مع قطر يأمر بحبس سائق ضابط 24 ساعة بسبب رنة هاتفه المحمول

حبس سائق – أرشيفية

أمرت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة بحبس أحد أفراد الأمن سائق لضابط داخل قاعة المحكمة لمدة 24 ساعة بسبب جرس هاتفه المحمول، وكلف قائد حرس القاعة باحتجازه وأخذ بطاقة الرقم القومي منه.

كان قد على صوت رنة هاتف محمول داخل قاعة المحكمة خلال سماع مرافعة المحامي علاء علم الدين الذي طالب ببراءة موكله المتهم السابع أحمد إسماعيل ثابت إسماعيل “محبوس – معيد بجامعة للعلوم والتكنولوجيا” بمحاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و10 آخرين من جماعة الإخوان الإرهابية بتهمة التخابر وتسريب وثائق ومستندات صادرة عن أجهزة الدولة السيادية وافشائها إلى قطر.

صدر الأمر برئاسة المستشار محمد فهمي وعضوية المستشارين أبو النصر عثمان وحسن السايس، وحضور ضياء عابد رئيس نيابة امن الدولة العليا وسكرتارية جلسة أيمن محمود وحمدي الشناوي.

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