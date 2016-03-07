بالصور.. مرور الجيزة يضبط سيارتين برخص مزورة خلال حملة مرورية فى كرداسة

تمكنت الإدارة العامة لمرور الجيزة، اليوم الاثنين، بقيادة اللواء مجدى إسماعيل مدير المرور، من ضبط سيارتين ملاكى تحمل رخص مزورة بكرداسة وحرر محضر بالواقعة.

كانت حملة مرورية ترأسها العقيد مصطفى قنديل رئيس الطرق الشمالية بالجيزة لرصد المخالفات المرورية بمنشية البكارى التابعة لدائرة قسم كرداسة، وتم رصد سيارتين ملاكى تحمل رخص مزورة واللوحات المعدنية لا تخص السيارة، وتم اقتياد أصحاب السيارات للقسم، لاستكمال باقى الإجراءات القانونية.



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