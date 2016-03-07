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رئيس جامعة كفر الشيخ: شراء وحدتين لمعالجة النفايات بالمستشفى الجامعى

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رئيس جامعة كفر الشيخ: شراء وحدتين لمعالجة النفايات بالمستشفى الجامعى رئيس جامعة كفر الشيخ: شراء وحدتين لمعالجة النفايات بالمستشفى الجامعى
عقد الدكتور ماجد عبد التواب القمرى رئيس جامعة كفر الشيخ، اليوم الاثنين، اجتماعاً، ضم لجنة الإنشاءات والمختبرات الجامعية، وذلك استعراض الموقف التنفيذى للإنشاءات وتجهيزات الكليات والمستشفى الجامعى الجديد المقرر افتتاحه فى مايو المقبل.

جاء ذلك بحضور الدكتور على أبو شوشة نائب رئيس الجامعة لشئون البيئة وخدمة المجتمع، الدكتور السيد حجازى نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث وعبدالله جاد أمين عام الجامعة.

وأعلن رئيس الجامعة خلال الاجتماع عن شراء جهازالسمع والأذن الداخلية و2 وحدة لمعالجة النفايات فى المستشفى الجامعى، والبدء فى تنفيذ المرحلة الثالثة من صيانة مبنى القديم بكلية الزراعة، مشدداً على ضرورة صيانة وتطوير واستكمال معامل كلية الطب البيطرى وإنشاء ورش مبنى كلية التربية النوعية، والمرحلة الثانية من كلية الهندسة، بالإضافة إلى زيادة القدرة الاستعابية للمدن الجامعية، نتيجة الإقبال المتزايد على القبول بكليات الجامعة.

وشدد على إنشاء وتجهيز قاعات السيمنار بكلية الصيدلة والتصنيع الدوائى، كما أعطى تعليماته بضرورة الاهتمام بتجهيز معامل الكلية، تماشيا مع سياسة الجامعة بضرورة توفير البيئة التعليمية المناسبة لطلاب الكليات العملية والطبية تمهيدا لافتتاحها.


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