بالصور.. رئاسة بنى عبيد تزيل 11 تعديا على الأراضى الزراعية بمساحة 2 فدان

شنت رئاسة مركز ومدينة بني عبيد، بمحافظة الدقهلية، اليوم، حملة إزالات موسعة، للتعديات على الأراضي الزراعية، بلغت 11 حالة بمساحة 2 فدان.>وقال أحمد عبد السميع، رئيس مركز ومدينة بنى عبيد:" قمنا بحملة إزالة بلغت 11 حالة تعديا على الأراضى الزراعية بمساحة 2 فدان بميت سويد".

وأضاف "عبد السميع":" جميع الحالات قديمة، تنوعت بين مخازن ومناحل ومنازل وكافيتريات، ووكرنفالات، معظمها مبني بالخرسانة بطريق بني عبيد دكرنس".

وتابع رئيس المركز: " أحد أصحاب التعديات على أملاك الدولة، تم القبض عليه بعد تعديه على القوة أثناء الإزالة، وأمرت النيابة بحبسه 4 أيام".

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