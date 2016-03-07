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بالصور.. رئاسة بنى عبيد تزيل 11 تعديا على الأراضى الزراعية بمساحة 2 فدان

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بالصور.. رئاسة بنى عبيد تزيل 11 تعديا على الأراضى الزراعية بمساحة 2 فدان بالصور.. رئاسة بنى عبيد تزيل 11 تعديا على الأراضى الزراعية بمساحة 2 فدان
شنت رئاسة مركز ومدينة بني عبيد، بمحافظة الدقهلية، اليوم، حملة إزالات موسعة، للتعديات على الأراضي الزراعية، بلغت 11 حالة بمساحة 2 فدان.
>وقال أحمد عبد السميع، رئيس مركز ومدينة بنى عبيد:" قمنا بحملة إزالة بلغت 11 حالة تعديا على الأراضى الزراعية بمساحة 2 فدان بميت سويد".

وأضاف "عبد السميع":" جميع الحالات قديمة، تنوعت بين مخازن ومناحل ومنازل وكافيتريات، ووكرنفالات، معظمها مبني بالخرسانة بطريق بني عبيد دكرنس".

وتابع رئيس المركز: " أحد أصحاب التعديات على أملاك الدولة، تم القبض عليه بعد تعديه على القوة أثناء الإزالة، وأمرت النيابة بحبسه 4 أيام".
>حملة إزالات موسعة بمدينة بنى عبيد (1)

حملة إزالات موسعة بمدينة بنى عبيد (2)

حملة إزالات موسعة بمدينة بنى عبيد (3)

حملة إزالات موسعة بمدينة بنى عبيد (4)

حملة إزالات موسعة بمدينة بنى عبيد (5)

حملة إزالات موسعة بمدينة بنى عبيد (6)

حملة إزالات موسعة بمدينة بنى عبيد (7)

حملة إزالات موسعة بمدينة بنى عبيد (8)

حملة إزالات موسعة بمدينة بنى عبيد (9)

حملة إزالات موسعة بمدينة بنى عبيد (10)
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