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إنشاء قصر ثقافة بتكلفة 4.8 مليون جنيه بمدينة دهب فى جنوب سيناء

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إنشاء قصر ثقافة بتكلفة 4.8 مليون جنيه بمدينة دهب فى جنوب سيناء إنشاء قصر ثقافة بتكلفة 4.8 مليون جنيه بمدينة دهب فى جنوب سيناء
استقبل اللواء عماد علوان رئيس مدينة دهب اليوم الاثنين، سعيد الهمشرى وكيل وزارة الثقافة، ومحمد حجاج مدير الثقافة بالمحافظة، وذلك لاختيار أنسب الأماكن لإقامة قصر ثقافة جديد متكامل بجميع الأنشطة لأهالى المدينة الكرام على مساحة (2000) متر، وبتكلفة 4.8 مليون جنيه من ميزانية وزارة الثقافة، ومن تنفيذ القوات المسلحة على أحدث طراز، علمًا بأن قصر الثقافة القديم كان مقام على مساحة (400) متر.

وتم إجراء المعاينة على الطبيعة للموقع الجديد المقترح بحضور مهندسى الإدارة الهندسية.
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