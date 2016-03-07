"جراحة العيون بالمنصورة" يحصل على شهادة ISO 9001 للتميز

احتفل - اليوم الاثنين - مركز طب وجراحة العيون بحصوله على شهادة الجودة فى المستشفيات ISO 9001، بحضور الدكتور محمد القناوى رئيس جامعة المنصورة، والدكتور أشرف سويلم مدير المركز، والدكتور رشيد اللقان رئيس قسم العيون.

وهنأ الدكتور محمد القناوى إدارة المركز والأطباء والعاملين لحصولهم على شهادة الجودة، فهى تعد استحقاقا للخدمات الطبية المتميزة للمركز ـ على حد وصفه ـ مؤكدا أن الجودة ليست شهادات ورقية فقط ولكنها تميز فى الخدمات الطبية والعلاجية للمريض، وتقدم فى مكان يليق بالمريض المصرى، وكذلك تقديم خدمات تعليمية لطلاب كلية الطب والارتقاء بالبحث العلمى فى مجال طب وجراحة العيون.

كما أشار "القناوى" إلى ضرورة وجود خطة عمل للمضى قدما نحو المستقبل وتطوير الخدمات الطبية للوصول إلى العالمية.

وأشاد "القناوى" بالخدمات ومستوى الأداء الطبى والخدمات التى يقدمها المركز، وكذلك التعامل للأطباء وهيئة التمريض والعاملين، مضيفا أن النجاح والتميز يكون بفضل تكاثف جهود فرق العمل الجماعى، والرسالة التى يقدمها العاملون جميعا، والخدمات التى يحصل عليها المريض وأن مظلة النجاح تسعى الجميع للعمل على تقدم ورفعة الوطن.

كما عبر رئيس الجامعة عن أمنيته بأن يكون مركز طب وجراحة العيون من أفضل المراكز الطبية المتخصصة فى الشرق الأوسط وأن يكون هناك أبحاث علمية تعمل على علاج الكثير من الأمراض.

وخلال الاحتفال تم تكريم عادل السلكاوى أحد المتبرعين بميكروسكوب وجهاز جراحى للعيون، كما تم تكريم أعضاء فريق الجودة بالمركز.



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