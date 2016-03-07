صور.. رئيس الزمالك يهاجم ممدوح عباس.. ويؤكد: النادي لا يمتلك مليم حاليًا

هاجم رئيس نادي الزمالك الحالي، ممدوح عباس رئيس النادي الأسبق، مشددًا أن الأخير يؤكد أنه يحق له الحصول على 42 مليون جنيه من النادي وهي قيمة قروض منحها للزمالك وقام بالحجز على أرصدة النادي في البنوك، لافتًا إلى أن النادي لا يمتلك مليمًا حاليًا.

وقال رئيس نادي الزمالك، خلال مؤتمر قدامى الرياضيين الذي عقده بنادي الزمالك اليوم، إن عباس حجز على 8 ملايين جنيهًا، وبالتالي لا يستطيع مجلس الإدارة الصرف على الفرق الرياضية المختلفة.

وأوضح رئيس النادي أن الحجز على أرصدة القلعة البيضاء سيكون له حساب كبير، خاصة وأن النادي يدفع رواتب موظفين ومستحقات لاعبين، مشيرًا إلى أن جميع الفرق الرياضية كانت تنوي تجميد الأنشطة الرياضية، وذلك في حد ذاته سيكون بمثابة الفضيحة للنادي، لأن الزمالك نادي للألعاب الرياضية.

وأكد على أنه ستكون هناك جلسة قريبًا مع خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة من أجل إيجاد حل لأزمة الحجز على أرصدة النادي. مضيفًا أن النادي لا يمتلك مليم حاليًا، وأن أي مليم سيدخل النادي سيتم وضعه في خزينة النادي ولن يتم وضعه في البنك حتى لا يتم الحجز عليه من شخص دمر نادي الزمالك وهو ممدوح عباس علي حد ذكره.

ووجه رئيس الزمالك انتقادات حادة أيضًا للإعلامي أحمد شوبير لإذاعته بيان ممدوح عباس عبر برنامجه أمس.

وأوضح أنه سبق وقام بتفويض محمد الأمين مالك جريدة الوطن للكشف عن حسابات نادي الزمالك وحقيقة تحويل أية مبالغ مالية لأحد البنوك الإسرائيلية في صفقة “مايوكا”، وشدد على أن مهلة الأمين انتهت ولم يحضر أي خطابات من البنك المركزي بتحويل أموال للخارج. وأشار إلى أنه لا يعلم أين يوجد الأمين حاليًا في ظل الحملة التي يقودها على مجلس إدارة القلعة البيضاء، مشددًا على أن الزمالك لا يتعامل مع إسرائيليين.