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«الطيران» توقع اتفاقية نقل جوي مع قبرص لتوطيد العلاقات

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«الطيران» توقع اتفاقية نقل جوي مع قبرص لتوطيد العلاقات «الطيران» توقع اتفاقية نقل جوي مع قبرص لتوطيد العلاقات

خلال توقيع الاتفاقية

وقع الطيار حسام كمال وزير الطيران المدني، اتفاقية نقل جوي مع قبرص تهدف إلى توطيد العلاقات الثنائية بين البلدين في مجال النقل الجوي. وذلك لدى استقباله “ماريوس ديمتريادس” وزير النقل القبرصي والسفير “سوتوس لياسيدس” سفير قبرص في القاهرة والوفد المرافق لهما بمقر الوزارة، بحضور الطيار محمود طه الزناتي رئيس سلطة الطيران المدني لبحث سبل التعاون المشترك بين البلدين.

وأكد «كمال»، أن الشركات القبرصية تحرص على زيادة استثماراتها ومشروعاتها في مجالات مختلفة بمصر وبخاصة في مجال الطيران المدني والشحن الجوي.

وأبدى الوفد القبرصي رغبته فى التوسع داخل القارة الافريقية بالتعاون مع الجانب المصري في مجال الشحن الجوي لما تحظى به من موقع متميز بافريقيا باعتبارها البوابة الأولى داخل القارة السمراء، كما طالب وزير النقل القبرصي بزيادة عدد الرحلات بين القاهرة وقبرص وكذلك إضافه رحلات جديدة بين الأسكندرية وقبرص.

يذكر أن شركة مصر للطيران للخطوط الداخلية والإقليمية إكسبريس تسير رحلة يومية من القاهرة إلى لارناكا من طراز امبراير170.

 

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