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السبسي: إرهابيو «بن قردان» كانوا يريدون إعلانها ولاية جديدة

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السبسي: إرهابيو «بن قردان» كانوا يريدون إعلانها ولاية جديدة السبسي: إرهابيو «بن قردان» كانوا يريدون إعلانها ولاية جديدة

السبسي

قال الرئيس التونسي، الباجي قائد السبسي، اليوم الاثنين، إن المسلحين الإسلاميين الذين هاجموا مدينة بن قردان المحاذية للحدود الليبية كانوا يسعون للسيطرة على المنطقة وإعلانها ولاية جديدة تابعة لهم.

وأضاف السبسي في كلمة موجهة للشعب بثها التلفزيون الحكومي: “هذا الهجوم منظم وهو غير مسبوق وربما كان الهدف منه السيطرة على هذه المنطقة وإعلانها ولاية جديدة ولكن قواتنا التي توقعت هذا كانت موجودة ويحق للتونسيين الافتخار بها”.

وأضاف أن الجيش سيدحر “الجرذان” في منطقة بن قردان وكامل البلاد، وفقًا لـ”رويترز”.

وسقط يوم الاثنين حوالي 50 قتيلا أثناء مواجهات بين الجيش التونسي ومسلحين إسلاميين هاجموا مدينة بن قردان الواقعة على الحدود مع ليبيا في واحدة من أعنف الهجمات.

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