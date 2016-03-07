وفد شركات سياحة نيوزيلاندية يزور مصر أبريل القادم للتعرف على الوضع الأمنى

أعلن سفير مصر بنيوزيلاندا السفير طارق الوسيمى، اليوم الإثنين، أن السفارة تقوم بالتنسيق مع عدد من مسئولى شركات السياحة النيوزيلاندية، الذين سيأتون إلى مصر منتصف شهر أبريل القادم للتعرف على السياحة الفرعونية، باعتبارها واعدة بالنسبة لنيوزيلاندا، فى ظل شغف الشعب النيوزيلاندى بالحضارة الفرعونية، ومن أجل التعرف عن كثب على الوضع الحالى فى مصر، وأيضا الحالة السياحية فى مصر.

وأضاف الوسيمى، فى تصريحات صحفية اليوم، أن الزيارة تأتى فى إطار دعم الاقتصاد الوطنى وتنشيط السياحة إلى مصر، موضحا أن الوفد سينشر صورا ولقاءات له خلال تواجده فى مصر على وسائل الإعلام الاجتماعى؛ للتعريف بالفرص السياحية الفرعونية فى مصر ونشر مفهوم "مصر بترحب بك".

وقال: إن مسئولى شركات السياحة النيوزيلاندية سينشرون ملصقات دعائية (بروشورز) عن فرص السياحة الفرعونية فى مختلف مكاتب وشركات الطيران فى نيوزيلاندا.

وأشار الوسيمى إلى أنه - من جانب آخر - يتم - الآن - نشر فرص السياحة الواعدة فى نيوزيلاندا للشعب المصرى، خاصة خلال أشهر الشتاء في مصر لاختلاف فصول السنة فى نيوزيلاندا من خلال تعريف شركات السياحة فى البلدين ونقاط الاتصال وتبادل الملصقات السياحة بينهما، وتعد فرصه السفر للمصريين إلى نيوزيلاندا مناسبة لكل الذين يسافرون سنويا إلى جنوب شرق آسيا خاصة المتزوجين حديثاً، لقضاء شهر العسل لقرب المسافه مع نيوزيلاندا وانخفاض تكاليف السفر وروعة المكان.

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