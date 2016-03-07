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ضاحى خلفان: الزوبعة المثارة حول السيسي ستفشل.. ومخابرات مصر أنقذت المنطقة

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ضاحى خلفان: الزوبعة المثارة حول السيسي ستفشل.. ومخابرات مصر أنقذت المنطقة ضاحى خلفان: الزوبعة المثارة حول السيسي ستفشل.. ومخابرات مصر أنقذت المنطقة
أكد ضاحى خلفان، قائد شرطة دبى السابق، أن الزوبعة التي تثار حول الرئيس عبد الفتاح السيسى ستفشل، مشدداً على أن مخابرات أفشلت كارثة كانت ستهدد أمن مصر والخليج معاً في حالة نجاح الإخوان.

وقال خلفان في سلسلة تغريدات له عبر حسابه الرسمى علي موقع التدوين المصغر "تويتر": "كل الزوبعة التي تثار حول ستفشل.. مخابرات مصر أفشلت كارثة كانت ممكن تهدد أمن مصر والخليج العربي فى آن واحد لو نجح الإخوان"، وتابع: "نحن نهلل لتركيا أردوغان وأوغلو.. وهما يهللون لمليارات إيران".

واستطرد خلفان قائلا: "انتبهوا يا عرب.. وضع اليد مع الإخوان كوضع اليد مع الشيطان".

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