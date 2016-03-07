والد شهيد العريش: "نجلى كان يتمنى الموت شهيدًا وحقق الله له ما أراد"

اختلطت مشاعر الأحزان بالأفراح فى منزل والد الشهيد حامد محمد حامد عياد، الذى استشهد جراء عمل إرهابى، مساء أمس، بالعريش، وشيع جثمانه اليوم الاثنين، وسط جنازة عسكرية حضرها محافظ كفر الشيخ، وعدد من قيادات القوات المسلحة بقريته حطيبة التابعة لمركز الحامول، وشارك فيها تلاميذ المدارس رافعين الأعلام المصرية.

قال المهندس محمد حامد عياد مهندس بمديرية الإسكان، والد الشهيد حامد عياد "رحم الله نجلى، فقد كان يتمنى الموت شهيداً، وحقق الله له ما أراد"، مضيفاً أن حامد أصر على البقاء فى العريش رغم محاولتى، ولكنه كان يقول، "أنا مش جبان.. والأعمار بيد الله".

وأضاف والد الشهيد، أوصيته أن يكون دائما على وضوء حتى إذا لقى ربه، أصبح من الشهداء، مؤكداً أن أحد الضباط أبلغه بخبر استشهاده ، فقلت له: أنا مؤمن بقضاء الله وقدره، وكنت على يقين أن ابنى سيأتينى شهيداً، ولذلك كنت أوصيه أن يقف على طاعة، وربنا يتقبله شهيد.

وقال، أطالب القيادات والمسئولين بإنهاء الأوضاع فى سيناء، ومدها بقوات أكثر للقضاء على الإرهاب الذى يحصد الأرواح من خيرة الوطن، ولا سبيل للقضاء عليهم، إلا بالتعاون مع الجيش والشرطة .

أضاف عميد صالح المتولى، خال الشهيد، إن ابن أخته كان رافضاً ترك موقعه بالعريش، مؤمناً بقضاء الله وقدره، مشيراً إلى أن آخر مكالمة كانت معه بعد سؤاله والاطمئنان عليه، قال لى فيها "أنا بطل يا خال وما تخافش عليّ، مش محتاج اتنقل من مكانى".

وقال خال الشهيد، إن من قام بهذا العمل الإرهابى مجرمون، وكلمة "تكفيريين" قليلة عليهم، فليس لهم دين ولا ملة، فأى دين لا يدعو للقتل التخريب والتدمير فالإسلام منهم براء .

وأضاف محسن المتولى، خال الشهيد الأصغر، كان حامد رحمه الله، محبوباً، ويتسم بالشجاعة، مطيعًا لوالديه، متفوقًا فى دراسته، كان مبتسمًا دائمًا، ولا يهمه إلا خدمة وطنه .

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- بالصور.. تشييع جثمان شهيد العريش بكفر الشيخ وسط هتافات منددة للإرهاب

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